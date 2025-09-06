El armario de Ikea que cuesta menos de 25 euros y arrasa en ventas

Ikea no deja de sorprender. El gigante sueco de la decoración y el mueble es famoso por sus diseños prácticos, asequibles y que quedan prácticamente bien en todos los hogares por su sencillez y minimalismo. Y ahora lo ha vuelto a hacer: ha dejado a todos con la boca abierta con un nuevo armario de Ikea con puerta que levanta pasiones por su imagen y, sobre todo, por su precio, ya que apenas cuesta 19 euros.

El armario más barato de Ikea

Este armario de Ikea, de color blanco y perteneciente a la línea Baggebo, es la pieza perfecta para dar un espacio a todas esas cosas que hasta ahora no sabías dónde poner. Con unas dimensiones de 50 centímetros de ancho, 80 de alto y 30 de fondo, el armario se convierte en un lugar idóneo en el que guardar libros, camisetas, revistas, cajas de zapatos o cualquier otra cosa que necesites. Y nada de que se vea, puesto que la puerta evita que las cosas que meterás en su interior queden a la vista. Dentro, tiene dos baldas en las que descansar y almacenar lo que quieras.

Además, puedes combinar este pequeño armario de Ikea con otros productos de la misma serie Baggebo (o con otros si así lo prefieres), que dispone de librerías, armarios expositores y hasta un mueble de televisión. Pero, eso sí, cuando lo montes e instales, deberás fijarlo a la pared con un anclaje que se incluye en el embalaje como precaución ante posibles accidentes.