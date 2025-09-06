En el amplio y variado catálogo de IKEA puedes encontrar todos los artículos que necesitas para tu día a día, y lo menos que podemos decir es que la firma sueca tiene el mejor artículo para guardar tus zapatos. Y lo menos que podemos decir es que la firma sueca tiene el mejor artículo para guardar tus zapatos. IKEA da en el clavo con su zapatero. Para deleite de los consumidores, IKEA ha decidido poner a la venta un zapatero deslizante KOMPLEMENT. Es el producto ideal si quieres tener tus zapatos ordenados y al alcance de la mano.

La empresa también habló de su producto: "Este zapatero optimiza el uso del espacio gracias a sus diferentes niveles". Puedes colocar las botas y los zapatos altos en la parte delantera y los zapatos bajos en la trasera. Así podrás ver y acceder fácilmente a tus zapatos, porque la estantería IKEA se desliza hacia fuera: un verdadero placer y un auténtico ahorro de tiempo en el día a día. Y no olvides que la sólida base evita que toda la suciedad de debajo de tus zapatos se desparrame por la estantería. Resistente y fácil de limpiar, este "zapatero metálico resiste a la suciedad y la humedad que no pueden evitar invadir tu casa cuando sales de casa". Un producto perfecto para el día a día.

Un producto ideal para un hogar ordenado IKEA también ha especificado que esta estantería para guardar los zapatos puede albergar hasta ocho pares. "El límite de peso recomendado se aplica cuando el peso se distribuye uniformemente sobre la superficie", dice la empresa. Disponible en varios anchos, este producto viene con raíles. También tiene 10 años de garantía. Para cuidarlo, basta con limpiarlo con un paño empapado en un detergente suave.

Terminar limpiando con un paño seco. Con una profundidad de 56,4 cm, una altura de 16,5 cm y una anchura de 93,1 cm, se trata de un artículo puesto a la venta por IKEA que puede abrirse hasta una anchura de 43 cm. El diseñador Ehlén Johansson dijo lo siguiente sobre el artículo. "Lo difícil, pero también divertido, de diseñar los productos KOMPLEMENT fue encontrar un aspecto y un estilo comunes para tantas funciones diferentes", dice, y añade: "El diseño tenía que funcionar igual de bien con elegantes frentes de cajones de cristal que con un pantalonero o un zapatero. KOMPLEMENT tiene que facilitarte la búsqueda de tu ropa y accesorios. Por eso hemos elegido un estilo neutro para los productos, con formas suaves que te permiten ver lo que hay en el armario", concluye el diseñador de IKEA.

A los consumidores les encanta este producto. Con una valoración de 4,3 sobre 5 estrellas por parte de los consumidores, se trata de un producto que les ha conquistado. Varios de ellos dieron su opinión sobre esta estantería, diciendo: "Para los armarios de los niños, muy buena Para los adultos, sólo unos pocos pares de zapatos. Fácil de instalar, buena calidad", "Muy resistente y de buen aspecto. Para comprar este producto de IKEA, tendrás que desembolsar 40 euros. Disponible en gris o blanco, se puede encontrar en la web de la marca. O en tiendas físicas.