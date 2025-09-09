Adiós a secar la ropa fuera: el tendal de Ikea para casa que arrasa en ventas por su precio

Tender la ropa una vez la sacas de la lavadora se convierte en una tarea compleja en viviendas pequeñas que carecen de patio, terraza o balcón para extender un tendedero y conseguir que las prendas se aireen y se sequen en las mejores condiciones posibles.

La falta de espacio en las casas supone un obstáculo para colgar la colada de forma adecuada y no siempre se pueden abrir los dos brazos del clásico tendedero de patas y varillas, por lo que ocupan extendidos, o desplegar los anclados a la pared en su máxima extensión. Así que hay que buscar la manera para que la humedad se le retire a la ropa sin que ello suponga una faena.

Lo ideal es secar las distintas prendas al aire libre, ya que si se hace en interiores el ambiente se carga de humedad. Sin embargo no siempre es posible hacerlo en el exterior si vivimos en un piso de muy pocos metros cuadrados.

El tendedero para sitios pequeños que arrasa en Ikea

Afortunadamente, hay soluciones para secar la ropa en pocos metros y en distintas alturas. Ikea tiene la solución que está suponiendo una revolución en los hogares.

Se trata del tendedero modelo Molig, diseñado por Henrik Preutz. Esta soporte para colgar la ropa ofrece 28 metros de espacio repartidos en las diferentes líneas para que cuelgues la ropa sin problema en sus tres alturas.

Como los pies se pueden ajustar, el tendedero se mantiene estable incluso en suelos irregulares.

En caso de que no tengas mucha colada y quieres ahorrar espacio, puedes abrir solo la mitad del tendedero y ponerlo junto a la pared. El tendedero está pensado para utilizar los niveles que necesites y al ser vertical, se acomoda mejor en tu vivienda.

Cuando no lo uses, lo puedes plegar por completo, hasta quedar plano. Sirve tanto para exterior como para interior.

El material del que está hecho es acero y revestimiento en polvo de poliéster con ganchos en plástico de poliamida reforzado.

Su mantenimiento es sencillo. En caso de que lo tengas que limpiar, usa un paño húmedo y un limpiador o detergente suave.

El precio del tendedero es de 44,99 euros.