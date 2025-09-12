"Este mueble auxiliar ha sido todo un descubrimiento". Son las palabras de Maggie, una conocida influencer de decoración que se dedica a compartir todas aquellas cosas que le han funcionado a la hora de amueblar y decorar su casa. Es la reina de los trucos para manterlo todo ordenado y en su sitio.

La mesa auxiliar HOLMERUD es la mejor opción para poner a lo largo del reposabrazos del sofá, según apunta esta influencer. "Puedes tener tus cositas a mano", apunta. Van desde una lámpara, libros o alguna bebida. "Gracias a su diseño moderno y vanguardista le darás un toque chic a tu salón", explica.

Es perfecto para poner una lámpara y dejar el libro y la bebida

Este mueble tiene una forma arquitectónica peculiar porque sus huecos son irregulares. "Se ha diseñado para que quede perfecta a lo largo del reposabrazos del sofá, pero también queda genial contra una pared", apuntan desde Ikea.

Otra opción es usarlos en la trasera del sofá. Así lo especidifan algunos clientes: "Compré dos para la trasera de mi sofá, queda precioso y con mucho estilo".

Tiene un precio de 49,99 euros y está disponible en dos tonos de marrón.