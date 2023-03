Parece que las estrellas tampoco se libran de los problemas con el acné. Una de ellas es Millie Bobby Brown, que encarna a Once en 'Stranger Things', que no ha dudado en compartir un video en su Instagram para mostrar cómo trata los granos de su rostro.

La actriz, ha subtitulado el clip: "Abrazando las imperfecciones", etiquetando su marca de belleza Florence by Mills, y mandando un poderoso mensaje de amor propio en el que invita a sus seguidores a aceptarse con sus imperfecciones.

La estrella hispano-británica aparece sin filtros en su casa, para hablar sobre los brotes de granitos que sufre a sus 19 años.

Con la cara lavada y en bata, la joven señala algunos granos de su rostro, invitando así a amar nuestra piel sin importar cómo se encuentre.

‘Estoy teniendo una noche muy dura con mi piel’, detalla en su reel. Pese a revelar que hay ciertos granitos que no la hacen muy feliz, la intérprete no se esconde y muestra su cutis de forma natural.

“Como puedes ver, estoy teniendo una noche bastante dura con mi piel”, dice Brown, señalando su rostro. “Este grano no es muy feliz. Estos granos aquí arriba no son felices. Este de aquí no lo es”, continua delante del espejo de su baño.

Mascarilla y parches

La actriz británica aprovecha también para divulgar un “truco que personalmente creo que funciona”, aplicando su mascarilla de barro aclarador Clear the Way como un “tratamiento localizado” en lugar de en todo el rostro, que está formulada con polvo de carbón, ácido salicílico para desobstruir los poros y arcilla de caolín para exfoliar: ‘La uso básicamente para tratamientos puntuales’, dice.

El segundo cosmético que aconseja para tratar los granos, son los parches para el acné, que llevan aceite de menta, ácido salicílico y aceite del árbol del té, pensados para desinflamar los granitos y protegerlos de las bacterias. ‘A este que parece muy enfadado conmigo, le voy a poner una de nuestras pegatinas para darle el cariño que necesita’, concluye.