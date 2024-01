Los seguidores de la mítica 'Sensación de vivir' lloran la pérdida de un integrante de su elenco. El actor David Gail ha fallecido la semana pasada a los 58 años de edad, según ha comunicado su hermana, Katie Colmenares, en su cuenta de Instagram, sin desvelar los motivos de su muerte.

"No ha habido ni un día en mi vida en el que hayas estado conmigo, a mi lado, siempre mi compañero, mi mejor amigo, listo para enfrentar cualquier cosa y a cualquiera conmigo (...) te abrazaré tan fuerte cada día en mi corazón. Eres hermoso, amoroso, increíble ser humano y feroz. Extrañándote cada segundo de cada día para siempre porque nunca habrá otro", aseguró su hermana en su cuenta de Instagram.

Gail se hizo muy popular gracias a 'Sensación de vivir'. El actor americano dio vida a Stuart Carson, un joven y rico heredero de un imperio empresarial, que acaba siendo el prometido de Brenda Walsh (Shannen Doherty) en la serie, cuyo título original fue 'Berverly Hills 90210'.

Este no fue el único trabajo de Gail en el mundo de la televisión. El intérprete también dio vida al personaje de Joe Sanlon en ‘Port Charles’, un ‘spin off’ de ‘Hospital General', serie en la compartió tramas con Jay Pickett, falleció el pasado 2021 a los 60 años durante el rodaje de la película 'Treasure Valley'.

‘Doogie Howser’, ‘Murder, She Wrote’, ‘ER Emergencias’, ‘Savannah’ y ‘JAG’, entre otras, fueron algunas de las series televisivas en la que también trabajó Gall, además de películas como 'Bending All the Rules’ y ‘Two came back’.