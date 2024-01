Revelado como alumno de 'Al salir de clase', Sergio Peris-Mencheta se ha ganado en las dos últimas décadas una sólida reputación como actor de cine, teatro –también lo dirige– y televisión, medio al que regresa con regularidad. Ahora ha estremecido a todos al anunciar en sus redes sociales que tiene cáncer, un emotivo mensaje en el que cuenta que está "en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula".

Pero antes de compartir la mala noticia ha repasado la buena suerte que le ha acompañado desde joven: "Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad. Con un sentir de no merecimiento bastante tocapelotas, que me ha acompañado desde mi primera convocatoria con la Selección Española de Rugby allá por el 91 hasta hoy", comienza relatando.

"He trabajado en televisión por todo el mundo. La mayor parte de las veces haciendo personajes protagonistas, heroicos, bestiales… He galopado vestido de guerrero muchas veces blandiendo una espada y gritando “¡¡¡Ahhhhh!!!”, como soñaba de niño. He hecho cine en distintos idiomas, he trabajado con gente que estaba en las cintas BETAMAX que alquilaba en el videoclub Acuario de mi barrio. He ganado y presentado concursos, he trabajado con los más grandes del teatro, interpretado personajes maravillosos, he dirigido, he creado, he contado las historias que necesitaba contar a bordo de mi Barco Pirata. He jugado mucho, y aunque he perdido, he sido más de ganar, en general. Con una dosis de suerte que siempre he sentido a mi lado, acompañándome, y ese sentimiento de no-merecimiento a cuestas", continuaba contando.

Y finaliza esperanzado: "Sé que la vida toma las riendas, y hay una parte allí donde todo lo que puedo hacer es confiar e ir con la corriente. Pero mis bolsillos están llenos de dados, que me froto una y otra vez. Siempre he sido un tipo de hombre de seises y no voy a parar ahora".

Hijo de un madrileño y una moscovita, hija de exiliados, Peris Mencheta estudió en el Liceo Francés de Madrid. Llegó a ser capitán de la selección juvenil de rugby. Estudiando Derecho y Ciencias Empresariales empezó a hacer teatro en la universidad, y fue allí dónde se empezó a interesar por la interpretación. Su fichaje en 'Al salir de clase' le convirtió en uno de los rostros más conocidos de la televisión en España. Posteriormente dio el salto al cine y al teatro, donde ha dirigido obras tan aplaudidas como 'Lehman Trilogy', escrita por Stefano Massini, sobre la caída de Lehman Brothers que desencadenó la gran crisis económica de 2008. Ha sido Pareja de Silvia Abascal y en la actualidad mantiene una relación con la también actriz Marta Solaz, con la que tiene dos hijos.