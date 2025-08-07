Urbanismo
Vuelven a sancionar a Djokovic por las obras ilegales de su vivienda en Marbella
El tenista serbio acumula 15.000 euros en multas por actuaciones sin permiso municipal
Marcel Vidal
El Ayuntamiento de Marbella ha impuesto una sanción de 5.000 euros al tenista Novak Djokovic por no haber obtenido, en el plazo de dos meses desde una notificación que recibió en febrero, una licencia con la que legalizar unas obras que ejecutó sin autorización en una vivienda que posee en el municipio.
Se trata, según un decreto del Ayuntamiento de Marbella fechado el 25 de julio al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, de la tercera multa que el Consistorio impone a Djokovic por ejecutar unas actuaciones que el deportista serbio podría legalizar y por construir, también sin el permiso municipal, otras obras que tiene que derribar.
La cuantía a la que Djokovic tiene que hacer frente por multas es de 15.000 euros.
Entre las obras que el tenista serbio tiene que demoler figuran un aparcamiento en sótano, un porche o una ducha de pequeñas dimensiones que afectan a un lindero del vial de la urbanización en la que se encuentra su mansión.
El tenista serbio, que ha sido número uno del mundo, comunicó al Consistorio a inicios de mayo y mediados de junio que había contratado a una arquitecto para legalizar las obras susceptibles de regularizar y actuar sobre las no legalizables; y solicitaba la suspensión de las sanciones durante el tiempo necesario para presentar la documentación de legalización y ejecutar las demoliciones.
Sin embargo, el Ayuntamiento no tenía constancia a finales de junio de que el tenista hubiera solicitado la licencia de legalización.
