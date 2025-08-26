Famosos
Lamine Yamal confirma su relación con Nicki Nicole con esta foto
También el delantero puso de su parte cuando, previamente a la disputa de dicho partido contra el Como, desfiló con una fotografía de la cantante como fondo de pantalla de su móvil
Alexandra Costa
Era un secreto a voces, pero Lamine Yamal se ha encargado de terminar de confirmar su relación con Nicki Nicole. Ha sido a través de una fotografía que el propio futbolista ha compartido en redes sociales con motivo del cumpleaños de la cantante argentina. En la imagen, ambos posan juntos –con él agarrándola por la cintura– durante la celebración de los 25 años que la artista rosarina cumple este lunes.
De la polémica fiesta de Lamine al yate en Mónaco
Los rumores acerca de este noviazgo, que no ha dejado indiferente a nadie, se remontan al pasado mes de julio, cuando Nicki Nicole acudió como invitada a la tan mediática como controvertida fiesta del extremo del FC Barcelona, que celebró su mayoría de edad por todo lo alto en una finca privada de Olivella, en la comarca del Garraf.
Más tarde, la presencia de la cantante argentina en el palco del estadio Johan Cruyff, acompañando a la familia y amigos de la joven perla blaugrana durante la celebración del Gamper, no hizo más que alimentar las especulaciones en torno a una posible relación entre ambos. También el delantero puso de su parte cuando, previamente a la disputa de dicho partido contra el Como, desfiló con una fotografía de la cantante como fondo de pantalla de su móvil.
Hace apenas unos días, Mounir Nasraoui, padre de Yamal, atendía a los medios para desentenderse de los rumores alegando que él ni siquiera sabe quién es Nicki Nicole: "No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé. Yo escucho música urbana de Estados Unidos, no escucho música de aquí", dijo. Mientras, los usuarios se hacían eco en redes de las imágenes del internacional español a bordo de un yate en Mónaco, siempre acompañado de su nueva (y ahora también oficial) pareja, y el intercambio de Historias de Instagram donde ambos se citaban en su duelo particular del videojuego Mario Kart.
- Así es la fiesta de Galicia que se detiene para dejar pasar al tren
- La cafetería de gasolinera de Galicia de la que todo el mundo habla: un brunch único a media hora de Santiago
- Tesoros bañados por el Tambre: de la 'catedral' escondida de Galicia a uno de los puentes medievales más largos
- Ikea rompe el mercado con este armario a 20 euros
- Pesar en Santiago por la muerte de Pepe Mata, del Mesón de Lázaro
- El pequeño pueblo marinero gallego en el que veranean Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz: a 40 minutos de Santiago
- Clun vuelve a su origen y abre nueva tienda en Negreira, cuna de Feiraco
- La ruta de senderismo más espectacular de Galicia está en la Costa da Morte y se hace entre acantilados de infarto