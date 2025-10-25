Montoya, al lado de Anita Williams tras revelar que le han detectado dos tumores: "Estamos en las buenas y en las malas"

Anita Williams atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida tras confirmar que los médicos le han detectado dos tumores. La influencer explicó en redes sociales que, tras notarse unos bultos, los médicos decidieron realizarle una biopsia, ya que dos de ellos "tenían bastante mala pinta". A sus 28 años, afronta este duro momento con fortaleza y un mensaje de esperanza, asegurando que se mantiene positiva y confiando en que todo quede en un susto. Además, ha intentado concienciar a sus seguidores sobre la importancia de acudir al médico y no ignorar las señales del cuerpo.

Ante esta difícil situación, Montoya no ha dudado en mostrarle todo su apoyo. "Sí, claro que sí. Le deseo todo lo mejor. Aparte, creo que son momentos complicados en los que debe estar con su familia y estar saludable, que es lo importante", afirmaba con sinceridad ante el equipo de Europa Press. El joven reconoció que ha podido hablar con su expareja y que la percibe fuerte y con energía para afrontar este complicado proceso: "Ella está fuerte, es una persona guerrera, valiente, y la verdad es que le deseo lo mejor. La salud es lo primero".

El influencer también quiso lanzar un mensaje contundente a quienes están usando las redes sociales para cuestionar la veracidad del diagnóstico de Anita. "Acaba de pasar una desgracia con Sandra Peña, que desde aquí le mando todos los besos del mundo a la familia, y esto es lo que permitimos. Es que vivimos en una sociedad donde se critica, con la salud no se juega. Un poco de conciencia, porque luego pasan estas cosas", declaró, visiblemente molesto por los comentarios dañinos que se han difundido.

Por último, el colaborador dejó claro que, pese a las diferencias que hayan tenido en el pasado, no piensa alejarse de ella en este momento: "Hay que priorizar la salud y estamos en las buenas y en las malas. Es lo importante, donde se ven las personas". Con estas palabras, Montoya demuestra una vez más que sigue manteniendo un vínculo de cariño y respeto hacia Anita, acompañándola en uno de los momentos más delicados de su vida.