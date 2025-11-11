Cayetano Rivera habla de su accidente automovilístico

Cayetano Rivera colisionó, hace unos días, con su auto a las puertas de la exclusiva urbanización en la que reside a las afueras de Sevilla, contra una palmera.

En el día de ayer, periodistas de Europa Press le preguntaron a Cayetano Rivera cómo se encontraba después de haber sufrido el accidente y respondió de forma contundente. «Está todo bien, fue simplemente una rotonda. Es increíble que periodistas se inventen que di positivo ¡Qué hartura!», sintetizó el torero.

Como ha explicado, si la Policía fue a su casa fue a causa del «golpe» con su vehículo «estaba un poco aturdido y fui a sentarme un poco», ya que su vivienda está a «escasos metros» del lugar del siniestro. «¡Pero ya está! Ni positivo ni nada» ha insistido molesto el torero madrileño.

El abogado de Cayetano Rivera, Joaquín Moeckel, también comentó las claves del accidente automovilístico de su cliente. «Dicen que se ha negado a someterse a la prueba de alcoholemia, ¿a quién se le ha ofrecido la prueba? ¿A una persona aturdida que no sabía lo que estaba contestado? Hay que ser cauteloso y prudente», ha expresado.

El letrado también tuvo que desmentir el estado de ebriedad de su cliente. «No estaba ebrio», dijo Moeckel.