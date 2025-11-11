Daddy Yankee vuelve a la música de la mano de Bizarrap

Raymond Ayala, mejor conocido por su nombre artístico, Daddy Yankee, llevaba años desaparecido del ámbito de la música. Sin embargo, hace menos de una semana reapareció de la mano de las famosas sessions del productor musical argentino Bizarrap.

Daddy Yankee había decidido retirarse de la música en 2022 para dedicarse a predicar la palabra de Cristo en la iglesia evangélica. Se despidió a lo grande, con una gira mundial, La última vuelta, que le llevó un año y medio terminar y tuvo su fin en Puerto Rico. También con un disco, Legendaddy. Pero la semana pasada, Bizarrap y Daddy Yankee sorprendieron al público con la nueva session, titulada 0/66, que remonta a los fans del cantante puertorriqueño a los inicios de su época underground y deja un gran interrogante a si será la nueva canción del Mundial de la FIFA 2026.

La session, que llevaba grabada desde el 2022, logró ver la luz del sol la semana pasada, demostrándole al público del reguetón quien sigue siendo el rey de este estilo musical, rindiendo homenaje al reguetón clásico, pero sin perder los toques frescos del sonido actual.

Referente del reguetón

Daddy Yankee tuvo sus inicios en la música underground de Puerto Rico en los años 90. Con mucho trabajo y un cambio de paradigma en el reguetón, se transformó en el referente para artistas posteriores del ritmo urbano. El puertorriqueño fue quien ayudó a bautizar el género urbano que nació en los 80 en Panamá y que, en Puerto Rico, logró dar su salto exponencial volviendo locos a los adolescentes de toda Latinoamérica. Con el Barrio Fino y su canción bandera, Gasolina, Daddy Yankee se convirtió en el icono de ese estilo musical a nivel mundial.

Asimismo, sembró y moldeó las bases del género urbano y traspasó las barreras internacionales del género urbano, llevándolo a escenarios internacionales.

Ahora, será, junto a Bizarrap, el protagonista del espectáculo musical del descanso del primer partido oficial de fútbol americano en España, que se celebrará el próximo domingo en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid.