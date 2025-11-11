Lucas estudia demandar a Andy tras su entrevista en ‘El Hormiguero’: pediría hasta 150.000 euros

La reaparición de Andy Morales en ‘El Hormiguero’ ha desatado una nueva tormenta entre los antiguos integrantes del dúo Andy y Lucas. El artista acudió al programa de Pablo Motos para presentar su nueva etapa en solitario, pero sus palabras sobre el fin del grupo no han sentado nada bien a su excompañero. Según informó este martes ‘Y ahora Sonsoles’, Lucas podría tomar medidas legales contra él.

“El entorno me dice que todo, o casi todo, son mentiras. Que cómo puede demostrar Andy todo lo que está diciendo”, explicó el periodista Carlos García López en el magacín de Antena 3, asegurando además que el intérprete “está muy triste y se siente injustamente tratado”. Sonsoles Ónega preguntó en directo si Lucas planeaba actuar, a lo que el colaborador respondió afirmativamente: “Le quiere pedir, no es una cifra nimia, 150.000 euros por daños y perjuicios”.

Un día antes, Andy se había sentado frente a Pablo Motos para hablar abiertamente del final del grupo y de su tensa relación con Lucas. “Sí que tuvimos una pelea de verdad. Físicamente no nos tocamos, pero fue muy desagradable”, admitió. También abordó cuestiones económicas, asegurando que de un caché de 30.000 euros apenas percibía entre 2.000 y 3.000, y que su excompañero “se encargaba de facturar” mientras él confiaba en su gestión.

El cantante también mencionó que las escuchas de sus temas en plataformas como Spotify y YouTube apenas le reportaban beneficios: “Lo hablé con él en su momento, y me decía que era muy poco dinero”. Estas declaraciones, emitidas en prime time, habrían sido la chispa definitiva que ha llevado al entorno de Lucas a considerar una demanda judicial contra su antiguo compañero y amigo.