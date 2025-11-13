Rompe su silencio
Juanjo Bona responde a los rumores que relacionan a su pareja, Martín Urrutia, con la ruptura de Los Javis
El concursante de 'MasterChef Celebrity' desmiente cualquier implicación de su pareja en la separación de Javier Calvo y Javier Ambrossi y asegura que son solo amigos
Carlos Merenciano
La ruptura de Javier Calvo y Javier Ambrossi, más conocidos como Los Javis, ha sacudido el panorama mediático y cultural. Tras 13 años de relación, la pareja creativa ponía fin a su historia de amor, y aunque seguirán trabajando juntos, los rumores sobre los motivos de su separación no han tardado en aparecer.
En los últimos días, algunos medios han señalado a Martín Urrutia, actor de la serie 'Mariliendre', como supuesto implicado en la ruptura. Sin embargo, su pareja, Juanjo Bona, ha querido salir al paso de estas especulaciones y desmentirlo tajantemente: “Es falso”, aseguró ante Europa Press y GTRES. “Me hace mucha gracia, porque somos amigos tanto él como yo”, añadió, quitando hierro al asunto.
Bona, visiblemente tranquilo, quiso además enviar un mensaje de cariño a Javier Calvo y Javier Ambrossi: “Son amigos, les quiero, que sean felices y que hagan lo que quieran”. También aprovechó para dejar claro el buen momento que atraviesa junto a Urrutia: “Estoy en paz y feliz. Estoy muy enamorado”.
Mientras tanto, fuentes cercanas a Los Javis aseguran que, pese a su ruptura sentimental, ambos seguirán trabajando juntos y mantendrán sus proyectos profesionales, tanto los actuales como los futuros. De hecho, actualmente están inmersos en la grabación de 'La bola negra', su último largometraje, que contará con la participación de Penélope Cruz y Glenn Close.
- El peaje Santiago-Vigo pasará de 12,5 euros desde enero y hasta a A Coruña costará 8,8
- Una bodega gallega se cuela entre las 100 mejores del mundo para visitar
- El restaurante de Santiago con el menú degustación más barato
- Llega el centollo a los mercados: claves para distinguir el gallego del de fuera
- Dos vecinas de A Maía se quedan a las puertas de coronarse como Miss Grand Galicia
- Vuelve la Feira do Monte a Ames con 22 puestos, talleres y pulpería
- Desalojado el narcopiso de Fontiñas: «Estamos contentos»
- El Palacio de Congresos de Santiago revitaliza su oferta cultural: 20 artistas confirmados hasta marzo