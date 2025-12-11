Iñaki Urdangarín publicará sus memorias: esta es la fecha y el título escogido para el estreno del libro donde se desnudará al completo

Iñaki Urdangarin ha decidido poner por escrito aquello que nunca llegó a verbalizar ante la opinión pública. Grijalbo publicará el próximo 12 de febrero de 2026 'Todo lo vivido. Triunfos, derrotas y aprendizajes', las primeras memorias del exdeportista y excuñado del rey Felipe VI, que por primera vez narrará en primera persona su recorrido vital, desde su infancia hasta su etapa más reciente, marcada por su paso por prisión y la búsqueda de una nueva identidad fuera de la Casa Real.

Urdangarin abre el libro con una declaración de intenciones que resume el espíritu de esta publicación: "Durante muchos años, mi vida fue contada por otros. Hoy, por primera vez, quiero contar mi historia con mi propia voz. No para justificarme ni para buscar compasión. Escribo este libro porque necesito mirar de frente todo lo que he vivido —las cumbres, pero también los valles— y compartirlo con honestidad". Según adelanta la editorial, el volumen se presenta como un ejercicio de revisión profunda que aborda los daños colaterales de la exposición pública, la pérdida de intimidad y el difícil proceso de reconstrucción tras convertirse en protagonista involuntario de uno de los mayores escándalos judiciales de la monarquía española.

La obra recorre cinco etapas clave: su niñez y educación, sus años como jugador emblemático del FC Barcelona y de la selección española de balonmano, su integración en la Familia Real tras su matrimonio con la infanta Cristina, el estallido y consecuencias del caso Nóos, y finalmente su reinserción tras casi 1.000 días en prisión, una etapa que marcó un antes y un después en su vida personal y profesional. Urdangarin, que pasó por la cárcel de Brieva y posteriormente por centros de reinserción como el CIS de Alcalá de Henares, reconoce en el libro el impacto emocional del proceso, así como las lecciones aprendidas durante los años de silencio mediático.

Nacido en Zumárraga en 1968, Urdangarin fue una figura destacada del deporte español antes de convertirse en protagonista de la crónica social y judicial del país. Tras su retirada, se dedicó a la gestión empresarial hasta que su implicación en la fundación Nóos derivó en una condena que transformó radicalmente su vida. Ahora, desde una posición completamente distinta, impulsa proyectos centrados en el liderazgo, la fortaleza mental y la evolución personal.

Con 'Todo lo vivido', uno de los personajes más mediáticos y controvertidos de la historia reciente de España intentará, por primera vez, reescribir su relato en sus propios términos. El impacto de estas memorias promete ser significativo, tanto por lo que Urdangarin cuenta como por lo que, hasta ahora, nunca había contado.