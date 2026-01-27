Talento joven con acento compostelano

Este joven compostelano empezó en la música de casualidad y por aburrimiento. Pasaba sus veranos en Rianxo y tenía un amigo que llevaba haciendo música —a modo de diversión— más de una década. Una tarde de esos veranos empezaron a crear música. Desde esa día, no dejó de escribir y crear nuevos sonidos.

"Manel, mi amigo, subía sus canciones a su canal, Galegofilia. Ahí empecé a subir mis propias canciones. Ahora si escucho mis primeros temas, dan un poco de asco, pero les tengo mucho cariño", ríe Prieto Puy. Luego pasaron al estudio, dónde se pasaban horas escribiendo y grabando. "La primera vez en el estudio fue surreal. Empecé a grabar algunos temas y el dueño del sitio me dice ‘ahora los coros’. Yo me acuerdo que me quedé mirándole, en plan, ‘perdón, ¿los qué?’, como si me hablara en swajili. Empecé a rapear, sin saber muy bien que era lo que estaba haciendo", comenta el joven.

Esa primera vez en el estudio no salió bien para ninguno de los dos cantantes, porque les tardaron en entregar los temas un año y medio, y sin editar. Luego de ese fracaso en el estudio, Prieto Puy decidió soltarse solo a hacer música con su ordenador. "Se hacer la mayoría del proceso de edición. Hago los beats, se grabarme las voces, mezclarlas", explica.

El nombre artístico de Prieto Puy nace de sus dos artistas preferidos, Lil Peep y Suicide Boys, así nace SuicideBix.

La llegada de ‘Amor y Dolor’

Su primer disco llegó en agosto de este año, después de mucho esfuerzo. "Quería algo hecho por mí. Hacer las letras, grabar, sin ir al estudio. Quería que fuera la carta de presentación para que conocieran quién es Manuel", explica.

El nombre del primer disco de SuicideBix proviene de ese amor y odio que le tiene a la música, aunque también, quería que fuera su carta de presentación. "Este disco es mi carta de presentación. Quiere decir, hola, me llamo Manuel está es mi música, una mezcla de postpunk, trap, house", señala Prieto.

El día que salió el disco, 25 de agosto, también es un guiño a su creador, porque es el mismísimo día de su cumpleaños. El álbum Amor & Dolor está disponible tanto en YouTube y Spotify y ya cuenta con más de 3 mil reproducciones.