Bad Bunny reivindica sus raíces latinas en la Super Bowl 2026

Los latinos, los hispanohablantes y los seguidores del reguetón comenzaron la semana de una manera emocionante. El ganador de los Grammy 2026 por su último disco, Debí tirar más fotos, el puertorriqueño Benito Antonio Martínez Ocasio, más conocido como Bad Bunny, logró coronarse en el descanso de la Super Bowl de este año con un show de locura.

El puertorriqueño reivindicó sus raíces latinas de todas las maneras posibles en el escenario del Levi’s Stadium de Santa Clara (California, EEUU) mostrando una pequeña Puerto Rico colmada de guiños de todo tipo.

El mensaje cultural es claro. Latinoamérica está unida cuando se trata de resguardar sus raíces. Con la participación de, por ejemplo, Ricky Martín, artista latino y homosexual, cantando sobre la historia de Hawai para, más tarde, mostrar la unión, la hermandad, la empatía y huir del odio y de la indiferencia con grandes figuras latinas que coronaron sus carreras en EEUU. Además, se pudieron ver sobre el escenario al actor chileno Pedro Pascal, la cantante colombiana Karol G, la actriz Jessica Alba, la cantante puertorriqueña Young Miko, el empresario David Grutman, la artista Cardi B, así como la cantante de ascendencia italiana Lady Gaga.

Bad Bunny también mostró en el escenario, o su Casita si atendemos a la referencia que hizo a Puerto Rico, con escenas propias de países latinoamericanos, como mesas de plástico llenas de gente comiendo, un puesto de venta de cocos e, incluso, los postes de electricidad, haciendo una clara mención a los apagones que sufre la isla del Caribe de manera constante.

Algo que también llamó la atención fue que nunca habló en inglés en todo el show. Todo lo que ha dicho fue siempre en español, haciendo una clara señal a las más de 56 millones de personas que hablan español en EEUU. Sin dejar de lado como nació el estilo musical que canta, también ha hecho un homenaje a los inicios del reguetón, con la canción Gasolina de Daddy Yankee, considerada como el inicio del género musical.

El espectáculo del descanso de la gran final del fútbol americano también rompió el récord de audiencias, con un total de 142, 3 millones de espectadores que siguieron el espectáculo en directo.

Además, Bud Bunny fue testigo de una boda en la Super Bowl. En redes sociales se han difundido imágenes que muestran a una pareja de novios como si estuvieran de boda durante el evento musical protagonizado por el cantante puertorriqueño. La ceremonia fue real. La pareja se casó y Bad Bunny firmó como testigo. Lo ha confirmado un representante del artista que ha hablado con The Associated Press. La agencia audiovisual ha explicado que la pareja invitó a Bad Bunny a su boda y que el artista les respondió invitándoles a contraer matrimonio durante el evento.

Vestido por Zara

La vestimenta que uso el cantante también fue un llamado a sus raíces, ya que, el color usado, blanco roto, hace honor a los jíbaros de Puerto Rico, que son de algodón ligero y fresco para el clima tropical de la isla.

Lució un conjunto de Zara que consistió en dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y, al estilo de jugador de fútbol americano, llevó en la parte delantera el dorsal 64 y, en la trasera, el nombre de su madre, Lysaurie Ocasio. En cambio, los pantalones y las zapatillas usadas fueron de la marca Adidas. Completó el outfit con accesorios como un reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, según explica la revista Vogue.

Vestirse con la marca española en el escenario fue también una declaración cultural. Ayer, los trabajadores de Zara del polígono de Sabón, en Arteixo (A Coruña), recibieron un agradecimiento personal por parte del cantante puertorriqueño. La tarjeta llevaba un mensaje muy sentido: «Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron en esto. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto!», dice el mensaje, fechado el 8 de febrero de 2026.

Además, la tarjeta que recibieron los empleados de Inditex, venía acompañada por una camiseta como la que había vestido el cantante en el show de la Super Bowl: camiseta de algodón de mangas cortas, en color blanco roto y con el bordado de un 64. Zara ha descartado que la camiseta o el conjunto se pongan a la venta, ya que fueron concebidos como una «visión artística» vinculada exclusivamente al espectáculo.

También ayer, en las instalaciones de la fábrica de Inditex, recibieron a la plantilla con la proyección en pantalla gigante de la actuación del artista puertorriqueño.

Las palabras de Trump

El presidente de EEUU, Donald Trump, no se ha quedado atrás de lo sucedido en Santa Clara. «¡El espectáculo del medio tiempo de la Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!», dijo en su red social, Truth Social. Y agregó: «Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo EEUU y en el resto del mundo».

Noticias relacionadas

Trump se había opuesto anteriormente en público a la designación de Bad Bunny como protagonista del descanso de la Super Bowl y lo llegó a calificar como «una horrible elección».