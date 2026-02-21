'Fiesta'
Brutal agresión a Los Gemeliers en la celebración de su cumpleaños a la salida de una discoteca
Jorge Moreno ha contado en 'Fiesta' los detalles que se conocen de los hechos: "Sus parejas también han sido víctimas de esta agresión"
Kevin Rodríguez
El dúo musical Gemeliers vivió un auténtico susto la pasada noche en Madrid. Según ha informado el programa 'Fiesta', Jesús y Daniel han sido víctimas de una brutal agresión que ha acabado con ellos ingresados en el hospital madrileño Gregorio Marañón.
Todo ocurrió a la salida de una discoteca de la capital, donde los hermanos estaban celebrando su cumpleaños con amigos. Allí, “Jesús y Daniel estaban celebrando su cumpleaños en la discoteca Bandido cuando, a la salida, unos desconocidos agredieron tanto a los artistas como a sus parejas, sus novias también están ingresadas en el hospital”.
Según ha explicado el reportero de 'Fiesta', la agresión no fue un simple altercado, sino un ataque coordinado por parte de un grupo de jóvenes: “Estos chicos estaban en un coche cuando comenzaron a proferirles insultos, muchos de ellos homófobos. Los agresores se bajaron del automóvil y empezaron a agredirles llegando incluso a rociarles con un spray de pimienta, algo que está prohibido porque está considerado como arma”.
Las parejas de los Gemeliers tampoco se libraron del violento suceso. Los cuatro tuvieron que ser trasladados de urgencia al centro hospitalario, donde estaban recibiendo atención médica en el momento de los primeros partes.
Por ahora, no se han ofrecido más detalles sobre la identidad de los agresores ni si han sido detenidos, aunque la investigación sigue abierta y se espera que se amplíe la información en las próxima.s horas.
- Ocho platos por 23 euros: así es el menú degustación más desconocido de Santiago
- El venezolano que limpió la marquesina vandalizada en Milladoiro: «Venezuela pariume e Galicia acolleume»
- Más de 100 años tras la barra: la taberna de Santiago que conquista desde 1922
- Elvira, vendedora de grelos en la N-550 a sus 86 años: 'Son los mejores del mundo
- La orquesta del momento en España actuará a media hora de Santiago en marzo
- La Finca do Espiño sale a subasta por 13 millones pese a que ya no se puede edificar
- El conflicto en el sector del transporte de viajeros continúa: ¿Habrá huelga de autobuses en Santiago?
- Chollos' inmobiliarios en Santiago: tres pisos perfectos para invertir por menos de 200.000 euros