Bibliotecas noruegas rompen lazos con la princesa Mette-Marit por sus vínculos con Epstein

La Asociación de Bibliotecas Noruega anunció este martes que dejará de tener como protectora a la princesa Mette-Marit por sus vínculos con el pederasta convicto estadounidense Jeffrey Epstein.

"La directiva piensa que hay relaciones problemáticas vinculadas con la ruptura de confianza y falsedades", señaló en un comunicado esta asociación, que aludió también a "incompatibilidad de valores".

Novedades

Las nuevas revelaciones sobre Epstein difundidas a finales de enero probaron que Mette-Marit mantuvo contacto con Epstein en 2014, un año después de que la princesa asegurara que había dejado de comunicarse con éste cuando se conocieron por primera vez sus lazos en 2019.

La princesa se disculpó en dos ocasiones y en un comunicado del pasado 6 de febrero prometió dar explicaciones más adelante, porque en ese momento atravesaba por "una situación exigente".

La Asociación de Bibliotecas Noruegas aludió también en su comunicado al tiempo que ha pasado sin haber recibido explicaciones.

Es la segunda organización de la veintena en las que Mette-Marit ejerce de protectora que ha roto su vínculo con la princesa después de que lo hiciera hace unas semanas una dedicada a la educación sexual, aunque varias han suspendido la relación temporalmente.

La Casa Real noruega informó a finales de diciembre que Mette-Marit, de 52 años y esposa del príncipe heredero Haakon, ha empeorado de la fibrosis pulmonar crónica que se le diagnosticó en 2018 y que los médicos han comenzado a prepararla para un posible trasplante de pulmón.

Mette-Marit no ha tenido ningún compromiso oficial desde finales de enero y según explicó este martes un portavoz de la Casa Real a la televisión pública NRK, no está previsto que participe en la visita de los reyes de Bélgica a Noruega de la próxima semana.

"El estado de salud de la princesa ha empeorado, por eso no ha sido incluida de forma provisional en el programa de la visita de Estado", dijo a NRK Guri Varpe, portavoz de esa institución.

Juicio a su hijo

Marius Høiby, hijo de una relación anterior de Mette-Marit a su matrimonio con Haakon, está siendo juzgado además en Oslo en un proceso en el que ha sido acusado de 38 delitos, entre ellos cuatro violaciones a distintas mujeres mientras dormían, seis de conducta sexual vejatoria y otros de agresiones, amenazas, drogas y daños.