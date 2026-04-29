¿Llevó la esposa de Pete Hegseth un vestido de Temu de 42 dólares a la cena de corresponsales de la Casa Blanca?

La polémica por el vestido de Jennifer Rauchet, esposa del secretario de defensa de EEUU, Pete Hegseth, y exejecutiva y productora de Fox News durante muchos años, no ha tardado en convertirse en una conversación mucho más amplia sobre moda, dinero y discurso político en Washington. Rauchet acudió a la cena de corresponsales de la Casa Blanca (la del tiroteo con intento de asesinato al presidente, Donald Trump) con un vestido rosa pétalo que, según señalaron varios usuarios en redes y recogió la revista 'The Cut', guarda un gran parecido con modelos vendidos en plataformas de moda rápida como Temu y Shein. La comparación prendió rápido porque Hegseth lleva meses bajo el foco por distintas controversias relacionadas con el gasto público y su gestión.

El estilismo MAGA convertido en munición política. Mientras el entorno de Hegseth defiende un discurso de 'America First', varios comentarios han ironizado sobre el hecho de que su esposa acudiera a un acto de alto perfil con una prenda aparentemente vinculada a gigantes extranjeros de la 'fast fashion'. 'The Cut' fue más allá al recordar que el Pentágono ha sido señalado por gastos millonarios y compras llamativas, aunque entre la relación entre esas cifras y el armario de Rauchet diste un universo.

El comentario que encendió la conversación lo publicó en X la joven 'influencer' Ella Devi, que comparó el 'look' con un vestido de bajo coste vendido en plataformas de moda rápida. "La esposa de Pete Hegseth llevó un vestido de Temu a la cena de corresponsales de la Casa Blanca (no estoy bromeando)", escribió junto a una captura de una prenda similar. La pieza, según recogieron medios estadounidenses, se parecía también a modelos disponibles en Shein y otras webs de venta 'online'.

'Look' completo

El 'look' en cuestión estaba formado por un vestido de noche rosa de un solo hombro, sandalias de pedrería de Steve Madden y un bolso con apliques florales similar a modelos disponibles en Amazon. Según la publicación estadounidense, no sería la primera vez que Rauchet aparece en un evento público con prendas parecidas a diseños vendidos en Shein o en marcas asociadas a la plataforma, algo que ha alimentado todavía más el debate sobre coherencia política, consumo y apariencia pública.

Rauchet está casada con una de las figuras más visibles del entorno republicano y la idea de que acudiera a una cita tan institucional con un vestido asequible e importado hizo que muchos usuarios leyeran el 'look' como una contradicción con el discurso 'America First'. La citada revista, señala, además, que no puede descartarse que el diseño original pertenezca a otra firma original y haya sido copiado por uno de los gigantes del 'fast-fashion'.

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Jennifer Rauchet, junto a su esposo, con el 'look' que ha encendido el debate en Washington. / ALEX WROBLEWSKI / AFP

Al final, buena parte de los comentarios han acabado defendiendo a Jennifer Rauchet por no gastar una cifra desorbitada en un vestido de una sola noche. La propia Devi, por su parte, ha sido acusada de clasismo e hipocresía por definirse como 'socialist socialite' mientras presume en sus redes de bolsos y prendas de firmas de lujo como Chanel, Burberry o Givenchy. "¿Una socialista intentando burlarse de alguien por no gastar 10.000 dólares en un vestido?", le han propinado en una respuesta en X.