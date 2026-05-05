Ana Boyer y Fernando Verdasco, padres de su cuarto hijo, la primera niña en la familia

Después de un embarazo marcado por la inestabilidad en Doha debido al conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, Ana Boyer y Fernando Verdasco han dado la bienvenida a su cuarto hijo en común, la primera niña en su familia numerosa tras el nacimiento de Miguel en 2019, Mateo en 2020, y Martín, el pequeño hasta ahora, en 2024.

Tal y como ha adelantado la revista ¡Hola! en exclusiva, ha sido este lunes, una semana después de abandonar Qatar -donde la pareja tiene instalada su residencia desde 2017- y aterrizar en Madrid para afrontar la recta final de su embarazo rodeada de sus seres queridos, cuando la benjamina de Isabel Preysler ha dado a luz en el Hospital Ruber Internacional y se ha convertido en madre de una niña muy deseada cuyo nombre se desconoce por el momento.

Fue en diciembre de 2025 cuando Ana y Fernando anunciaron que estaban esperando su cuarto hijo en común después de 12 años de amor y 9 de matrimonio y, poco después, antes de abandonar el Emirato Árabe para refugiarse en nuestro país a causa de la creciente escalada de tensión bélica en el Golfo Pérsico, revelaban que después de tres niños, por fin cumplirían su sueño de tener una 'princesa'.

Tras varias semanas instalados en la mansión que la 'reina de corazones' posee en la urbanización Puerta de Hierro de Madrid, la pareja regresaba a Doha junto a sus pequeños y, en plena cuenta atrás para recibir a su bebé -y al igual que hicieron con sus hermanitos- el pasado 27 de abril volvían a 'casa' para recibir al nuevo miembro de la familia.

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Fieles a su discreción, ni Ana ni Verdasco se han pronunciado públicamente sobre su reciente paternidad y se desconocen los detalles del alumbramiento, aunque sí ha trascendido que tanto la mamá como la recién nacida se encuentran perfectamente. En las últimas horas, la hermana de Tamara Falcó ha mostrado absoluta normalidad a través de sus redes sociales y, además de felicitar a Isabel Preysler por el Día de la Madre, ha compartido orgullosa los detalles que Miguel, Mateo y Martín (unas tarjetas pintadas por ellos) han tenido con ella, además de repostear el mensaje que el extenista le ha dedicado en una fecha tan señalada.