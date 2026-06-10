Ingrid de Noruega y Marius Borg: dos polémicas, una madre enferma y una casa real bajo la lupa

Últimamente, la casa real noruega está dando más titulares que sus primos británicos, históricamente carne de cañón de tabloides día sí, día también. La familia real noruega, tan acostumbrada a vender naturalidad nórdica, discreción y una modernidad casi doméstica, atraviesa una de esas tormentas en las que cada gesto privado es analizado bajo la lupa pública. La enfermedad de Mette-Marit, incluida ya en lista de espera para un trasplante de pulmón, ha colocado a todos sus hijos en el centro de la tormenta perfecta.

Ingrid de Noruega, segunda en la línea de sucesión al trono, la heredera del heredero, ha vuelto a Noruega desde Australia. Oficialmente, lo hace para pasar el semestre de otoño de 2026 como estudiante de intercambio en la Universidad de Oslo, dentro de sus estudios en la Universidad de Sídney. Oficiosamente, la causa es humana y comprensible: estar cerca de su madre en un momento crítico. Sin embargo, la polémica están en que la admisión de Ingrid Alexandra en Oslo ha levantado cejas por no ajustarse al calendario público oficial.

Fuera de plazo

En Noruega, la fecha ordinaria para solicitar plaza universitaria es el 15 de abril. El anuncio de su incorporación a la Universidad de Oslo llegó semanas después, envuelto en la fórmula administrativa del intercambio académico. ¿Privilegio real o flexibilidad universitaria perfectamente reglada? Ahí está la grieta por la que se ha colado Ingrid de Noruega en los titulares.

Ingrid Alexandra de Noruega / Stian Lysberg Solum / EFE

La Universidad de Oslo ha optado por la normalidad institucional: bienvenida a una nueva estudiante, mención al acuerdo de intercambio con Sídney y ninguna concesión al melodrama. La casa real noruega, por su parte, ha encajado la decisión en el parte médico familiar. Ingrid Alexandra no abandona sus estudios: los acerca a casa. En términos de imagen, la princesa gana el papel de hija responsable, pero también se expone a la pregunta incómoda que persigue a todas las casas reales modernas: ¿cualquier otro estudiante habría podido hacerlo igual?

Marius Borg Hoiby con el príncipe Haakon, Mette-Marit, Ingrid Alexandra y Sverre Magnus. / LISE ASERUD / AFP

Cancelada la libertad provisional

Menos ejemplar, su hermanastro Marius Borg Høiby, sigue moviéndose en ambientes carcelarios. El hijo mayor de Mette-Marit, que no pertenece oficialmente a la casa real noruega pero sí a su biografía más íntima, lleva meses atrapado en un proceso judicial de enorme gravedad. La petición de libertad provisional de Marius Borg por la enfermedad de su madre añade un nuevo capítulo sentimental al personaje.

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Aunque el Tribunal de Distrito de Oslo llegó a autorizar la puesta en libertad de Marius Borg tras conocerse el agravamiento de la salud de Mette-Marit, pocas horas después la Fiscalía bloqueó su salida al recurrir de inmediato la decisión, por lo que el hijo de la princesa heredera sigue en prisión preventiva mientras se resuelve la apelación. Según la prensa noruega, la Fiscalía inmantiene el foco en el riesgo de reincidencia.