Josep Plana, CEO de La Puta Suegra (producciones de superbodas): "Los protocolos ya no existen o no deberían, al menos para las bodas actuales"

A Josep Plana (Lleida, 2 de julio de 1982) le gusta empezar por el ruido. Es un provocador nato. El del nombre, para empezar. La Puta Suegra no pasa de puntillas por una feria nupcial con tul, caligrafía inglesa y olor a peonía. Es un estudio de producción de bodas y también una declaración de intenciones. "La gente para y dice: ¿le he entendido bien? ¿Es La Puta Suegra?", cuenta entre risas. "Detrás de una foto bonita siempre hay tensiones familiares, expectativas y nervios", afirma, de ahí, un poco, la broma del nombre que algunos les podría parecer trasnochada o incluso 'machirula'. Pero esto no va de eso, sino de quitar hierro a las bodas y ponerlas al día, actualizarlas con el sino de los tiempos.

Antes de convertir las bodas en "producciones emocionales de alto voltaje", Plana venía de la televisión, la comunicación y los grandes eventos. Trabajó 10 años en programas de televisión y después unos siete como director de comunicación de un grupo empresarial, donde participó en proyectos como la Bienal de Venecia o el Sónar. Dos escuelas perfectas para entender algo que ahora aplica a las bodas: que todo gran espectáculo necesita ritmo, estructura y una lectura constante de lo que está pasando.

Fundó La Puta Suegra en 2015 en Barcelona cuando las bodas españolas aún olían a rústico, a balas de paja, cajas de madera y pizarras con nombres escritos a mano. "Yo no me identificaba con seguir haciendo lo mismo", recuerda. "Quería otra cosa: una boda menos postal y una experiencia más parecida a la pareja que se casa que al tablero de Pinterest de cualquier otra persona", cuenta.

Famosos y discretos

El resultado fue un estudio creativo que hoy organiza muy pocas bodas al año, pero de esas que se recuerdan. Entre sus trabajos públicos están las ceremonias de Sergio Ramos y Pilar Rubio, Edurne y David de Gea, Pablo López y Laura Rubio o el hermano de Elon Musk, Kimbal, cuya boda tuvo lugar en las ruinas de Empúries (Girona). Pero Plana se resiste a contarlas como una lista de famosos. "Nunca llegamos nosotros a ellos. Ellos vienen a nosotros", explica. Normalmente por recomendación, discreción y confianza. El boca a oreja de toda la vida.

Invisible hacia fuera, sí. Hacia dentro, no. Una boda de La Puta Suegra puede requerir 10 días de montaje previo y un equipo de 12 o 15 personas leyendo el evento en directo. "Organizar una boda es como un directo: minuto a minuto, segundo a segundo, frame a frame". Aquí se nota la televisión: 'timing', escaleta y olfato para detectar cuándo acelerar o "cuándo estirar un aperitivo para que la gente no se aburra".

Ahora Plana publica 'Guía de supervivencia nupcial' (Temas de Hoy), un libro que no quiere ser biblia de tendencias ni manual de protocolo, sino algo más útil: una manera de no perder la cabeza, ni la pareja, durante la organización de una boda. "Sobrevivir no tiene que significar pasarlo mal. Significa atravesar todo esto con un método, con humor, y llegar al día disfrutándolo", asegura.

Decálogo de supervivencia nupcial 2.0 No empieces por Pinterest. Antes de mirar flores, vestidos o espacios, sentaos a hablar de cómo queréis sentiros ese día. Definid vuestra visión. Una boda no empieza por la estética, sino por una idea: qué queréis vivir, qué queréis recordar y qué no queréis que ocurra. Haced una lista de lo que no queréis. Decir "esto no" también construye la boda. Y evita muchos compromisos absurdos. No intentéis contentar a todo el mundo. Escuchad, agradeced y filtrad. La boda no puede ser una junta de vecinos emocional. Poned orden desde el principio. Carpeta única, contratos centralizados, Excel vivo y una reunión semanal de 15 minutos. Poco glamur, mucha paz mental. Calculad el presupuesto real. No el presupuesto deseado, ni el que os gustaría contar. El real. Y con colchón para imprevistos. Pensad los invitados por capas. Imprescindibles, queremos y si cabe. No toda ausencia pesa igual ni toda invitación tiene el mismo sentido. Elegid el espacio por cómo funciona, no solo por cómo se ve. Un sitio precioso que no respira bien con invitados es un problema de vivencia. Diseñad el día como una experiencia. Ceremonia, aperitivo, cena y fiesta no son casillas: son una secuencia emocional. Aceptad la imperfección. El discurso que se tuerce, el baile que falla o la risa inesperada pueden ser lo más verdadero de la boda.

El error Pinterest

Porque aquí viene su primera gran herejía nupcial: "casi todo el mundo empieza mal". "El primer error es abrir Pinterest o Instagram antes de hablar entre ellos, los novios", dice. Antes del vestido, del espacio, de las flores o de decidir si boda de día, de noche, de campo o de hotelazo, Plana propone algo menos fotogénico y mucho más revolucionario: sentarse a hablar. "Lo primero que deberían hacer es parar y hablar de lo único que importa de verdad: cómo quieren sentirse ese día".

Josep Plana, fundador de La Puta Suegra, con su primer libro: 'Guía de supervivencia nupcial'. / PAPO WAISMAN

Y es que una boda no se tuerce por las flores. Se tuerce por el ruido. Por el presupuesto que se dispara. Por la suegra, el padre, la prima, el amigo que opina: "Nadie lo admite, pero muchísimas bodas se organizan pensando en los demás. Si analizamos decisión por decisión, descubres que media boda se toma pensando en la mirada del otro". La boda que empieza siendo de dos y acaba perteneciendo a una asamblea.

Frente a eso, Plana defiende criterio. "La tendencia es temporal. La esencia es eterna", se lee en el libro. Y él lo traduce así: menos copiar, más entender. Menos hacerlo perfecto, más hacerlo propio. "Todo el mundo está esperando la perfección y la perfección es una trampa". Para Plana, lo memorable suele estar donde se rompe el barniz: en un discurso que se atasca, un baile que no sale bien, una risa nerviosa... Lo espontáneo y real.

Contra las bodas McDonald's

De ahí su guerra contra las 'bodas McDonald's'. "Una boda McDonald's es aquella que parece ABC, CBA o BCA", resume. Bodas industriales, de catálogo, con menú a elegir entre carne o pescado y una falsa personalización que consiste en poner iniciales donde antes había un logo. "Todo el mundo dice que personaliza, pero para mí escoger entre varias opciones no es hacer algo ad hoc". ¿Qué lo sería? "Que el postre llegue volando en paracaídas. Que el segundo plato sea una pelota comestible con una portería de patatas fritas. Que una manada de caballos corra junto a motos a toda velocidad mientras ocurre una coreografía. Que si a los novios les apetece comer huevos fritos con chistorra, puedan hacerlo", se ufana.

La extravagancia, matiza, no siempre va ligada al dinero. "Hay ideas que no tienen precio o casi no tienen coste". Lo caro no es necesariamente lo memorable. Lo difícil es tener una idea que encaje con la pareja y no con la ansiedad de impresionar. Por eso, en La Puta Suegra, los primeros seis meses no se dedican solo a proveedores: se dedican a conocer a los novios y "hablar de todo menos de la boda".

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El resto es ruido

Al final, dice Plana, las bodas famosas y las anónimas se parecen más de lo que parece. Todas se complican por lo mismo: querer contentar a todo el mundo y dejar que el ruido de fuera mande más que la propia pareja. Su consejo para quien sienta que la boda se le va de las manos es casi doméstico: sentarse con su pareja, cogerse una tarde y volver a preguntarse por qué se casan. Luego ya vendrá el Excel, el plan B, el catering, la música y los contratos. Pero primero, mirarse a los ojos. "La gente estará feliz si ve a la pareja feliz. El resto es ruido", zanja.