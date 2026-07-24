Kiko Rivera sale de la UCI tras sufrir un nuevo ictus y evoluciona favorablemente en Sevilla

Kiko Rivera evoluciona favorablemente después de sufrir un nuevo ictus, según ha comunicado el propio artista a través de sus redes sociales. El hijo de Isabel Pantoja anunció este miércoles la cancelación de todos sus compromisos profesionales por un “grave problema de salud” y horas después confirmó que había sufrido un nuevo accidente cerebrovascular, “más fuerte que el anterior”.

Según ha informado el programa De lunes a viernes, el DJ habría comenzado a encontrarse mal el pasado lunes 20 de julio y habría sido ingresado de urgencia en el Hospital Sagrado Corazón de Sevilla. Tras permanecer unas 48 horas en observación en la Unidad de Cuidados Intensivos, su evolución habría sido positiva y ya habría sido trasladado a planta.

En estos momentos, Kiko Rivera se encuentra acompañado por su pareja, Lola García, que no se habría separado de él durante este delicado trance. La bailaora ya canceló esta semana algunos de sus compromisos profesionales tras conocerse el ingreso del artista.

También Isabel Pantoja se ha desplazado hasta Sevilla al conocer el estado de salud de su hijo. Según ha explicado el periodista Antonio Rossi en el programa de Mediaset, la tonadillera viajó desde Gran Canaria y acudió al hospital el martes para visitar a Kiko Rivera, aprovechando que la noticia aún no había trascendido públicamente.

El colaborador también ha señalado que Isabel Pantoja estaría ahora cuidando de sus nietos en Sevilla: Fran, el hijo que Kiko tiene con Jessica Bueno, y Ana y Carlota, fruto de su matrimonio con Irene Rosales. La artista tendría intención de permanecer en la ciudad durante un tiempo prudencial, hasta comprobar que su hijo se encuentra recuperado.

Tras su traslado a planta, se espera que Kiko Rivera pueda recibir el alta en los próximos días. Según la información difundida por el citado programa, el DJ podría regresar a su domicilio este mismo fin de semana para continuar allí su recuperación, con revisiones médicas, rehabilitación y un modo de vida tranquilo.

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El estado de salud de Kiko Rivera ha generado una gran preocupación entre sus seguidores y su entorno más cercano. El artista ya sufrió un ictus a finales de 2022, del que logró recuperarse sin secuelas, y en los últimos años también ha padecido otros problemas de salud que le han obligado en ocasiones a frenar su actividad profesional.

Fuente: El Correo de Andalucía