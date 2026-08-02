Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Cantantes

Ariana Grande se alejará de los focos tras su gira ante el "constante escrutinio público"

La cantante de 33 años lanzó el pasado viernes su octavo álbum de estudio, 'Petal'

Foto de archivo de la cantante Ariana Grande.

Foto de archivo de la cantante Ariana Grande. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Nueva York

La cantante estadounidense Ariana Grande se alejará de los focos tras acabar su gira ' The Eternal Sunshine Tour' y finalmente no participará en el musical 'Sunday in the Park with George', en Londres, ante el "escrutinio público constante", según informan este domingo diversos medios de la farándula.

Un representante de la artista declaró a People y Deadline que Ariana Grande "se alejará temporalmente de la vida pública" al acabar el tour en Londres el próximo 1 de septiembre.

Escrutinio público

"Está deseando terminar la gira por todo lo alto, con buena salud y feliz, para luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y sus apariciones públicas, que le han supuesto un escrutinio público interminable y constante", explicó este representante.

Además, agregó que la gira, que comenzó el pasado 6 de junio en California, "ha sido una experiencia maravillosa para ella": "Quiere mucho a sus fanáticos y ha disfrutado muchísimo cada minuto del tour".

En los últimos meses, Ariana ha estado en el foco mediático y ha recibido numerosos comentarios por parte del público, que cuestiona su aspecto físico y su estado de salud al considerar que la artista padece un trastorno de alimentación.

Nuevo disco

La cantante de 33 años lanzó el pasado viernes su octavo álbum de estudio, 'Petal', y el videoclip de su sencillo del mismo nombre ha intensificado el debate en redes sociales sobre su salud.

Una fuente cercana a la también actriz recalcó a People que el espectáculo que ofrece en sus conciertos "es muy físico y requiere una gran capacidad atlética", y aseguró que "actúa de manera saludable y con éxito a un nivel muy alto noche tras noche".

Noticias relacionadas

La revista confirmó que la artista no participará en la reposición del musical 'Sunday in the Park with George', en el West End de Londres, prevista para el próximo verano y donde iba a compartir escenario con su compañero de reparto en 'Wicked' Jonathan Bailey. EFE

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia dice adiós al calor extremo: este será el brusco giro del tiempo desde el lunes
  2. Laureano Oubiña se convierte en guía turístico: así será su Ruta por el Narcotráfico gallego
  3. De capitán de pesca a vender carne de Rubia Gallega por toda España sin intermediarios: así es Gandería Os Bravos
  4. Así es una de las playas más largas de Galicia recomendada por la Guía Repsol: a media hora de Santiago, con dunas y aguas tranquilas
  5. Crece la marea hortera en O Porto do Son: plumas, boas y lentejuelas en honor a Michael Jackson
  6. Un centro comercial gallego, el primero de España en lograr una certificación internacional por su gestión de los riesgos
  7. María Meijide, la última vecina de un histórico edificio del Toural, deja Santiago: “Unha parte moi importante do meu traballo está aquí”
  8. El mercadillo junto a la playa a una hora de Santiago perfecto para visitar este domingo: más de 35 marcas con artesanía, moda y antigüedades

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 2 de agosto de 2026

Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 2 de agosto de 2026

Once muertos en la segunda operación salida del verano, cuatro de ellos motoristas

Once muertos en la segunda operación salida del verano, cuatro de ellos motoristas

En que consiste o baile do cañoto, que causa furor na praia do Ézaro?

En que consiste o baile do cañoto, que causa furor na praia do Ézaro?

En que consiste o baile do cañoto que causa furor na praia do Ézaro?

Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia

Seis muertos y 30 heridos en una colisión entre un autobús y una autocaravana en Italia

Detenido en Gipuzkoa un menor líder de la organización internacional extremista 764

La Guardia Civil rescata en Jaén a un hombre atrapado dos días en el cauce de un arroyo

La Guardia Civil rescata en Jaén a un hombre atrapado dos días en el cauce de un arroyo

Detenido en Barcelona un joven que nadaba mar adentro y tenía una orden de arresto de un juzgado de Vigo

Detenido en Barcelona un joven que nadaba mar adentro y tenía una orden de arresto de un juzgado de Vigo
Tracking Pixel Contents