Dolly Parton y Miley Cyrus: historia de la madrina, mentora y 'segunda madre' que acercó el country a una nueva generación de artistas

La muerte de Dolly Parton a los 80 años ha dejado al country sin una de sus figuras más universales, pero para millones de espectadores jóvenes su historia quizá empezó mucho después de 'Jolene' o 'I Will Always Love You'. Empezó en Disney Channel, cuando una mujer rubia, brillante y desbordante de humor aparecía en 'Hannah Montana' como 'Aunt Dolly'. No era solo un guiño de guion: Parton era de verdad la madrina de Miley Cyrus y, con los años, aquella relación acabó pareciéndose mucho más a la de una segunda madre y una hija.

Amor antes de nacer

Todo comenzó antes de que Miley naciera. Dolly había trabado una estrecha amistad con Billy Ray Cyrus a comienzos de los años 90, cuando él triunfaba con 'Achy Breaky Heart'. Compartieron escenarios y proyectos, y Billy Ray terminó pidiéndole que fuera la madrina de su hija. No hubo una gran ceremonia ni hizo falta. Parton aceptó y Miley creció sabiendo que aquella estrella era también parte de su familia.

Ese vínculo se volvió casi maternal cuando Miley empezó a vivir, siendo apenas una adolescente, la misma clase de fama que Dolly conocía bien. Parton apareció varias veces en 'Hannah Montana', pero su papel más importante ocurrió fuera de cámara. Cuando Miley tuvo que romper con su imagen infantil, soportar críticas y decidir qué artista quería ser, Dolly evitó sermonearla. La defendió, la dejó equivocarse y le enseñó con el ejemplo a controlar su imagen, su carrera y su propia narrativa. Años después, Miley lo resumió así: "Dolly ha sido como una madre para mí".

Dolly Parton y Miley Cyrus, en los 61º Grammy, en 2019, en Los Ángeles. / ROBYN BECK / AFP

También tenían una intimidad muy poco digital para dos estrellas globales. Parton seguía enviándole faxes, mensajes personales que Miley ha contado que conserva como pequeños tesoros. En uno de ellos, recibido por el Día de la Madre, Dolly le explicaba cuánto la quería. Ese intercambio explica por qué Cyrus nunca ha hablado de ella solo como una influencia musical: la ha descrito como una referencia emocional y una mujer a la que podía mirar cuando necesitaba saber cómo sobrevivir a la fama sin perderse a sí misma.

Cantando a dúo

La relación terminó entrando también en los discos. Cantaron juntas 'Rainbowland' en 2017, Miley convirtió 'Jolene' en una canción propia para otra generación y Parton llevó 'Wrecking Ball' a su álbum 'Rockstar'. La imagen definitiva llegó en la Nochevieja de 2022, cuando enlazaron sobre el escenario 'Wrecking Ball' con 'I Will Always Love You'. Una canción de 2013 y un clásico -luego también inmortalizó Witney Houston- escrito cuatro décadas antes sonaron como una misma herencia.

Parientes lejanas

En 2024 apareció incluso un giro familiar inesperado: una investigación genealógica reveló que Dolly Parton y Miley Cyrus son parientes lejanas, primas séptimas con una generación de diferencia. El descubrimiento hizo sonreír a Parton, pero no cambió nada esencial. Para ambas, la familia ya llevaba décadas construida.

Miley fue además una puerta de entrada hacia Dolly para quienes crecieron con Disney Channel. Y Parton nunca dejó de tender puentes hacia quienes venían detrás. En 2025 colaboró con Sabrina Carpenter en una nueva versión de 'Please Please Please', una alianza que conectó de forma directa a una leyenda del country con una de las mayores estrellas de la Generación Z.

También grabó 'Jolene' con Måneskin y apareció en el universo de Beyoncé. Su manera de mantenerse vigente nunca consistió en perseguir tendencias, sino en entrar en ellas sin dejar de ser Dolly.

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Por eso la historia de Dolly Parton y Miley Cyrus explica algo más que una relación entre madrina y ahijada. Habla de cómo se transmite un icono.