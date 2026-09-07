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A los 45 años

Natalie Portman da a luz a su tercer hijo

La actriz, de 45 años, ha dado a luz a su primer hijo con el productor musical Tanguy Destable

La actriz Natalie Portman.

La actriz Natalie Portman. / MOHAMMED BADRA / EFE

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EFE

Madrid

La actriz Natalie Portman ha dado a luz a su tercer hijo junto a su actual pareja, el productor musical Tanguy Destable, según revela la revista People.

La actriz, de 45 años, dio a luz el pasado agosto en París. Portman tiene otros dos hijos Aleph (15 años) y Amalia (9 años), junto a su exmarido Benjamin Millepied.

Portman dio a conocer su embarazo en abril: "Tanguy y yo estamos muy emocionados -dijo a la publicación-. Estoy muy agradecida. Sé que es un gran privilegio y un milagro".

La estrella de Marvel aseguró que su embarazo estaba siendo una experiencia más "tranquila" y añadió que valora cada instante. "Es una gratitud que no necesariamente comprendes cuando eres joven", dijo.

"Existe una calma y un conocimiento de mí misma -saber con quién quiero pasar el tiempo y qué tipo de energía deseo a mi alrededor- que hace que la experiencia sea tan hermosa cada día. Además, al saber que probablemente sea la última vez, atesoro cada momento".

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Portman es de origen israelí pero reside en Francia desde hace años. Este verano fue distinguida en el grado de dama de la Legión de Honor (el rango inicial).

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