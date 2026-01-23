Este mes con WOMAN FEBRERO la máscara de pestañas de Benefit que necesitas en tu bolso.

El número de febrero de la Revista WOMAN llega a quioscos celebrando la fuerza del talento, la belleza que inspira y las tendencias que marcarán el rumbo del próximo año. Si hablamos de belleza, sabemos que nuestra mirada y, en concreto, las pestañas tienen un papel fundamental en nuestra rutina beauty.

Lucir unas pestañas largas, rizadas y con volumen siempre es el objetivo de todas nosotras y este mes con Woman puedes conseguir la máscara de pestañas BADgal BANG! De Benefit, un imprescindible para conseguir una mirada intensa y con efecto ‘lifting’. Su fórmula ultraligera y enriquecida con aeropartículas, permite crear un volumen perfecto sin sobrecargar las pestañas. Lo mejor de todo, es modulable, de negro intenso, con una duración de hasta 36 horas y tamaño viaje para poderla llevar en el bolso y aplicártela cuando la necesites.

EL NÚMERO DE UNE BELLEZA, CINE Y TENDENCIAS

Aitana Sánchez-Gijón es la protagonista de este número de febrero, una de las figuras del cine español que vive un momento especialmente relevante en su carrera con el estreno de la próxima película de Pedro Almodóvar. Junto a ella, la edición da voz a otros nombres imprescindibles de la escena cinematográfica actual como Carmen Machi, Natalia de Molina, Quim Gutiérrez o Antonio Banderas.

Entre las páginas, la edición adelanta las tendencias de moda que pisarán fuerte en 2026, con especial atención a los colores soft, las siluetas relajadas, y una nueva forma de vestir más cómoda y sofisticada, alineada con los nuevos códigos de estilo. ¡Ya disponible en tu quiosco!