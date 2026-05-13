El 'print' de periódico vuelve a estar de moda con Dior y Chanel: historia del estampado nacido en Australia en 1866 que 'Sexo en Nueva York' encumbró

El 'print' papel de periódico vuelve a estar de moda. O, mejor dicho, vuelve a dar titulares. En cuestión de días, Dior y Chanel han recuperado el estampado de periódico en sus nuevas colecciones Crucero, confirmando que las noticias impresas también pueden leerse sobre bolsos, vestidos y faldas. Jonathan Anderson ha avanzado la colección Dior Cruise 2027 con un 'teaser' protagonizado por la actriz Alison Oliver ('Saltburn', 'Cumbres borrascosas'), con una imagen claramente inspirada en Grace Kelly y la famosa escena en coche de 'Atrapa a un ladrón', de Alfred Hitchcock, y una serie de bolsos cubiertos de tipografías de prensa; mientras que Matthieu Blazy ha llevado su propia interpretación del motivo tipográfico negro sobre blanco al desfile Chanel Cruise 2026/27, presentado a finales de abril en Biarritz.

En el caso de Dior, la referencia no es casual. Anderson, que presenta este miércoles 13 de mayo su primer desfile Crucero para la maison en el LACMA de Los Ángeles, parece haber querido conectar su debut con uno de los archivos más reconocibles de la casa: el vestido con estampado de periódico que John Galliano lanzó en la colección otoño-invierno 2000. El desfile tendrá lugar en el nuevo edificio del museo diseñado por Peter Zumthor, un marco entre arte, arquitectura y cine que encaja con la estética del vídeo promocional, rodado en blanco y negro, y con la joven actriz irlandesa al más puro 'Old Hollywood'.

Guiño al titular

No es casualidad la elección de esta intérprete, pues es una de las musas del diseñador, también irlandés. Esta colaboración refuerza el nuevo imaginario cinematográfico que Jonathan Anderson quiere construir para Dior, mucho más narrativo y vinculado a la cultura visual contemporánea. La localización tampoco es menor: el LACMA sitúa el relato en pleno corazón cultural de Los Ángeles, una ciudad asociada al cine, la construcción de estrellas y la imagen como espectáculo. En ese contexto, el 'print' de periódico funciona casi como un guiño metalingüístico: una prenda que habla de titulares, celebridad y archivo justo cuando la moda vuelve a diseñarse pensando tanto en la pasarela como en la pantalla del móvil.

Para los amantes de la moda de los 2000, el vestido periódico de Dior tiene una imagen grabada a fuego: Carrie Bradshaw (Sarah Jessica Parker) caminando por Manhattan en la tercera temporada de 'Sexo en Nueva York' después de otra ruptura con Big. Aquel diseño de John Galliano convirtió el estampado en un icono pop y elevó una pieza de pasarela a categoría de mito televisivo. En 2022, un ejemplar del vestido se vendió en Bonhams por 15.300 dólares, consolidándose como uno de los diseños más emblemáticos de Dior.

El origen: un baile en Australia

Pero la historia del 'newspaper print' empezó mucho antes de Carrie. Uno de los primeros ejemplos documentados se remonta a 1866, cuando Matilda Butters, esposa del político australiano William Butters, acudió al Mayor's Fancy Dress Ball de Melbourne con un vestido llamado 'The Press'. Sus paneles de satén blanco estaban impresos con páginas de 13 periódicos de Melbourne, entre ellos 'The Age', 'The Argus', 'Herald', 'Australasian', 'Leader Illustrated Australian News' y 'Punch', y la prenda estaba rematada con trenzado dorado.

Vestido 'The Press' (La Prensa) es una famosa prenda histórica de Melbourne, utilizada por Matilda Butters en septiembre de 1866 durante el baile de disfraces. / STATE LIBRARY VICTORIA

Décadas después, la artista y diseñadora Elsa Schiaparelli convirtió la idea en moda moderna. En 1935, creó un estampado a partir de recortes reales sobre sus propios logros, con noticias en inglés, sueco, alemán y francés que hablaban de la apertura de su taller en la Place Vendôme, sus perfumes y sus últimas colecciones. Según contó en su autobiografía 'Shocking Life', la inspiración le llegó al ver a las mujeres de los pescadores en la costa danesa llevando periódicos retorcidos como sombreros para protegerse de la lluvia. A su regreso a París, lo aplicó a blusas, pañuelos, sombreros y prendas de baño. Que ahora Chanel recupere ese motivo tiene además una lectura jugosa: el 'print' de periódico nació ligado a la gran rival de Gabrielle Chanel.

Ya en los años 60, el estampado saltó al imaginario pop con minifaldas y vestidos de papel, como el que llevó la famosa modelo Twiggy el 30 de junio de 1967.

Diseños de John Galliano con el estampado de diarios para Dior, de la colección FALL 2000. / EPC

Diseño icónico

A principios de los 2000, Galliano se lo trajo al terreno del 'Hobo Chic', una propuesta polémica por inspirarse en las personas sin hogar de París, en los vagabundos de los años 20 y 30 y en las imágenes de Diane Arbus. El diseñador fue acusado entonces de romantizar la pobreza y vender esa estética a las clientas de lujo de Dior, aunque el paso del tiempo y la televisión terminaron por convertir aquel vestido en un icono.

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Ahora, el regreso del estampado de periódico coincide con una temporada de guiños irónicos a los objetos cotidianos. Moschino SS26 ha jugado con bolsos con forma de tomate, bolsos de periódico y accesorios trampantojo, mientras Chanel ha reinterpretado el motivo bajo la mirada de Matthieu Blazy, mezclándolo con códigos marineros y referencias al Biarritz de Gabrielle Chanel. En Dior, Jonathan Anderson lo acerca al lenguaje cinematográfico y a una nueva etapa de la maison francesa.