Hacer un safari en la jungla y terminar en una isla de arena blanca y agua turquesa: este itinerario lo tiene todo

Viajar a la otra punta del mundo no solo es hacerse una bonita foto. Ni siquiera es llenar todo un álbum de recuerdos. Es, paso a paso y visita a visita, descubrir una cultura diferente, degustar una gastronomía desconocida y sumergirse en una naturaleza que parece arrancada a otro planeta.

Uno de los viajes que mejor encuentra el equilibrio entre estas posibilidades es el itinerario que une Sri Lanka y Maldivas. Por un lado, el antiguo Ceilán es un universo gestado bajo otros parámetros socioculturales destinado a abrirnos la mente. Por otro, los paisajes naturales de Maldivas son el colofón perfecto a un trayecto que culmina en el paraíso. Para aquellos que desean vivirlo sin complicaciones, pueden empezar su aventura aquí.

Cómo repartir 10 días recorriendo Sri Lanka y Maldivas

Tren pasando sobre los nueve arcos en Sri Lanka / Istock / Bulent Ince

6 días descubriendo el norte de Sri Lanka

El trayecto comienza en Sri Lanka, la isla asiática en la que pasaremos las próximas seis noches en media pensión. Un universo de especias, templos y jungla se abre ante nosotros.

El trayecto comienza con una visita a las cuevas de Dambulla, un complejo de cuevas de más de 2.000 m2 de murales pintados en el siglo I a.C. y declarado Patrimonio de la Humanidad y a la Fortaleza de la Roca del León, en Sigirya, un fantástico fuerte del siglo V que se alza sobre un monolito de piedra roja, a 180 metros de altura sobre la jungla.

Los viajeros siguen descubriendo Polonnaruwa, la que fue la capital medieval de la isla y considerada una joya renacentista de la arquitectura Snihala, hoy protegida como Patrimonio de la Humanidad. En su jungla se ocultan el Palacio Real, los Salones de Audiencias, las grandes estatuas de Buda del Gal Vihara...

La otra ciudad imprescindible es Kandy, la última capital de los reyes de Sri Lanka. Es aquí donde se descubre cómo era la vida en el siglo XIX: un centro de artesanía, el palacio Raja Wasala, un bazar y un museo de piedras preciosas aún vibran con su tradición centenaria. Y cómo olvidar el antiguo puerto de Galle y la ciudad de Colombo, la gran promocionada por los británicos.

En la visita al país también hay espacio para la naturaleza: desde la preservada, como la que se encuentra en el Royal Botanical Garden de Peradeniya, con 60 hectáreas y 4000 especies de plantas; la del orfanato de elefantes de Pinnawala; o la de los balcones de la plantación de té de Nuwara Eliya; hasta la que aún tiene un aroma salvaje, que descubrimos en el Parque Nacional de Yala. Aquí leopardos, jabalíes, cocordilos, elefantes, hipopótamos y aves esperan que los descubramos durante un safari.

Un arrecife de coral en Maldivas / Istock / SHansche

4 días en el paraíso de Maldivas

Después de explorar los rincones de Sri Lanka, el viajero pone rumbo a su siguiente destino: Maldivas. Allí le aguarda un hotel de 5 estrellas a pie de playa, donde la arena finísima y blanca casi se funde con un mar turquesa.

Las últimas noches de este itinerario se hacen en un resort 5* en régimen de todo incluido. Aunque el entorno invita a desconectar de las obligaciones y dejar la agenda olvidada dentro de la maleta, este complejo ha adquirido fama por la amplia carta de experiencias que ofrece. Desde un día en kayak hasta inmersiones en los arrecifes de coral, hay montones de posibilidades aguardando en el mar transparente que rodea las villas.

