Os casos activos por covid mantéñense en aumento en Galicia, con 810 fronte aos 764 da xornada anterior, segundo o último parte facilitado pola Consellería de Sanidade con datos actualizados ás 18,00 horas do xoves.

Deles, 168 son na área sanitaria da Coruña; 134 na de Lugo; 113 na de Ourense; 79 na de Pontevedra; 87 na de Vigo; 48 na de Santiago e 80 na de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, catro están en UCI e 161 en unidades de hospitalización co que descenden os ingresados en hospitais respecto ao dato facilitado na xornada do xoves, un total de 172. Ás persoas hospitalizadas, súmanse 645 en domicilio.

No caso da Coruña, son 43 ingresados, deles 41 en planta e dúas en UCI; mentres que en Ferrol, Pontevedra, Santiago e Vigo non hai pacientes en unidade de coidados intensivos, pero 16, 24, 20 e 14 ingresadas, respectivamente en cada área, en unidades convenciales. Na de Lugo, son 30 ingresados, 29 en planta e un en UCI.

Ademais, nas últimas horas abríronse 68 novos casos por covid, dos que 15 corresponden á área da Coruña, cinco á de Ferrol; oito á de Lugo, 11 á de Ourense, cinco á de Pontevedra e doce, respectivamente, ás de Santiago e Vigo.

FALECEMENTOS

Por outra banda, o número de falecidos elévase a 4.069, após notificarse dúas novas mortes de persoas con coronavirus. Trátase dun home de 97 anos e doutro de 78 anos, ambos os da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos e con patoloxías previas.

Ademais, de acordo cos datos do Sergas, o número de PCR realizadas ascende en total até a data a 4.047.701, mentres que o número de dose de vacina contra a covid-19 administradas sitúase en 7.617.473.