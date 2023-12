Nunca está de más recordar que el desayuno es la comida más importante del día. En él obtenemos las vitaminas que nos van a hacer falta para afrontar la jornada. Pero para que esto sea así, no vale cualquier desayuno, debe ser altamente saludable y si además es delicioso, mucho mejor.

En muchas ocasiones creemos que un desayuno saludable requiere una dedicación y elaboración mayor pero esto no es así. Quieras o no perder peso, el consumo de ultraprocesado no está recomendado. Estos productos están cargados de azucares y grasas que no aportan ningún beneficio para la salud.

Empezar el día con una dieta equilibrada y saludable no solo te ayudará a bajar de peso sino también a sentirte más ligero y sin que tengas que pasar hambre. De hecho, varios estudios han demostrado que incorporar ciertos alimentos en tu desayuno te servirá para adelgazar mientras te sacias.

Estos son los seis alimentos que la ciencia recomienda incorporar a los desayunos:

Huevos

Ricos en proteínas y una gran cantidad de vitaminas y minerales importantes, como el selenio y la riboflavina, son una verdadera fuente inagotable de nutrición. Gracias a su alto contenido de proteínas, los huevos pueden reducir el apetito cuando se comen con el desayuno para dar un impulso importante a la pérdida de peso.

Germen de trigo

Es un componente del grano de trigo que contiene una cantidad concentrada de vitaminas y minerales, como magnesio, tiamina y selenio. También es rico en fibra, con casi 4 gramos en cada porción de 28 gramos. Los estudios demuestran que aumentar la ingesta de fibra de los cereales puede beneficiar la pérdida de peso, como prueba el 'American Journal of Clinical Nutrition'.

Plátanos

Con alto contenido de fibra, pero bajos en calorías, son una excelente alternativa a los cereales azucarados para el desayuno y satisfacer tu gusto por lo dulce si eres de los que te entra mejor a primera hora de la mañana. Un plátano mediano tiene poco más de 100 calorías, pero contiene 3 gramos de fibra dietética. La fibra ayuda a ralentizar el vaciado del estómago para frenar los antojos y hacer que se sienta lleno por más tiempo. Además, son una buena fuente de almidón resistente, un tipo de almidón que el estómago y el intestino delgado no digieren.

Yogur

En concreto el yogur griego que ofrece una gran cantidad de proteínas en cada porción, lo que lo convierte en un alimento ideal para el desayuno para quitarse los kilos de más.

Pomelos

Son un componente popular de muchas dietas y programas de pérdida de peso, y por una buena razón. Además de ser bajos en calorías, los pomelos tienen un alto contenido de agua y fibra, los cuales pueden ser beneficiosos para adelgazar. Un estudio recogido en 'Journal of Medical Foods' con 91 adultos obesos evidenció que comer medio pomelo antes de las comidas supuso una pérdida de peso significativa, en comparación con un grupo de control.

Café

Algunos estudios han encontrado que una taza de café matutino podría traer grandes beneficios para la pérdida de peso. Debido a su contenido de cafeína, el café puede ayudar a adelgazar al estimular el metabolismo y la quema de grasa.