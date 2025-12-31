Qué alimentos se deben evitar para no sufrir atragantamientos infantiles

El Hospital Gregorio Marañón ha ofrecido algunos consejos sobre cómo prevenir y actuar en caso de un atragantamiento infantil, sobre todo en estas fechas en las que hay tantas reuniones en torno a la comida, como evitar algunos alimentos que pueden quedar atascados en la garganta más fácilmente.

"Este tipo de accidentes ocurren con más frecuencia en estas fechas con motivo de las uvas para celebrar el fin de año en Nochevieja y durante las reuniones en torno a la comida, por lo que es importante no perder de vista a los más pequeños", ha recordado el centro hospitalario en un comunicado.

Según han señalado desde el Servicio de Urgencias Pediátricas del hospital, es importante prevenir desde la preparación de las uvas, cortándolas en cuatro porciones o gajos. Aquellos alimentos similares en tamaño que también tienen son redondos u ovalados pueden seguir el mismo procedimiento, evitando mantener estas formas que pueden quedarse en la garganta de los niños.

Además, los especialistas del Marañón han explicado que se debe tener precaución con los frutos secos, los caramelos y chicles, así como las aceitunas y otros embutidos cortados en rodajas. Del mismo modo, es necesario prestar atención a las bolsas de plástico, los juguetes y mantener fuera de su alcance objetos pequeños como botones, monedas y pilas de botón, que además pueden producir quemaduras o intoxicaciones.

Estos accidentes suelen ocurrir de forma inesperada, por eso han señalado que es importante conocer las maniobras que hay que realizar para intentar resolver el problema mientras se pide ayuda o llegan los servicios de emergencia.

Estos consejos también están disponibles en el canal oficial de YouTube del hospital (@HGregorioMaranon). "Si el niño tose de forma enérgica, hay que acompañarle, dejarle incorporado y animarle a seguir tosiendo. Si la tos deja de ser efectiva, el niño empieza a toser menos y hay cambio de coloración, lo más importante es llamar al 112 para pedir ayuda y pasar a realizar las maniobras de desobstrucción", ha indicado María Escobar, pediatra del Servicio de Urgencias Pediátricas.

Recomendaciones

En niños menores de 1 año, hay que comprobar si hay algún objeto en la boca visible y fácil, si se ve claramente, introducir el dedo por el lateral de la boca para extraerlo en forma de gancho.

Se debe colocar al niño sobre el antebrazo, ligeramente hacia abajo y darle cinco golpes secos en la parte alta de la espalda (entre los omóplatos) con el talón de la mano. Después, se le debe dar la vuelta y realizar con dos dedos cinco compresiones en el centro del pecho, dos dedos por encima del esternón, en el medio de la línea imaginaria que une los pezones.

Hay que repetir estas maniobras 5 y 5 hasta que el niño expulse el cuerpo extraño y respire bien o empeore y pierda el conocimiento, en cuyo caso, comenzarán las maniobras de reanimación cardiopulmonar.

En niños mayores de 1 año también es preciso comprobar si tiene algún objeto en la boca. Después se dan cinco golpes secos en la espalda (entre las escápulas) apoyando al niño sobre las piernas o en bipedestación y se realizará la denominada 'maniobra de Heimlich', poniendo los brazos debajo de las axilas del niño.