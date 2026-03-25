Del vértigo a la rinitis: avances en el tratamiento de las patologías más frecuentes en otorrinolaringología

La otorrinolaringología (ORL) no se ocupa solo del oído, como muchos aún creen. Esta especialidad médica y quirúrgica abarca el cuidado de la nariz, los senos paranasales, la faringe, la laringe, la cavidad oral, el cuello y las glándulas salivares. También trata trastornos del olfato, la voz, la deglución y el equilibrio, utilizando técnicas diagnósticas y tratamientos cada vez más precisos y personalizados.

En Galicia, a la par que en el resto del país, la ORL ha evolucionado de manera significativa en los últimos años hasta convertirse en “una especialidad puntera, caracterizada por la alta tecnología y la subespecialización para el manejo avanzado de la vía aerodigestiva superior, oído, nariz y base del cráneo, voz, cirugía de cabeza y cuello y otorrinolaringología infantil”, explica el Dr. Alejandro Martínez Morán, otorrinolaringólogo en el Hospital Quirónsalud A Coruña.

“Hoy la ORL es más tecnológica, gracias al desarrollo de la cirugía robótica, técnicas mínimamente invasivas y mejoras en el diagnóstico. Además, la formación de estas subunidades especializadas ha generado una atención más concreta y resolutiva”, subraya igualmente el Dr. Jesús Herranz Larrañeta, especialista en ORL en el mismo centro hospitalario.

Los avances tecnológicos incluyen “nuevos endoscopios y videoendoscopios, que permiten exploraciones más precisas, así como sistemas de radiología avanzada, láser y cirugía robótica mínimamente invasiva”, enumera el Dr. Martínez Morán. A ello se suma una mejor preparación de los especialistas gracias “al refuerzo de la formación de los residentes mediante cursos en red y simulaciones virtuales”.

Estas mejoras tienen un reflejo directo en el abordaje de los problemas de salud más frecuentes en ORL, como la rinitis alérgica o el vértigo.

De izquierda a derecha, los especialistas en otorrinolangología de Quirónsalud: Dr. Jesús Herranz Larrañeta y el Dr. Alejandro Martinez Morán. / D. R.

Vértigo: un síntoma cada vez más frecuente

“La nuestra es una sociedad cada vez más envejecida y polimedicada, en la que patologías como la osteoporosis, las alteraciones vasculares o el propio envejecimiento favorecen la aparición de vértigo, mareo e inestabilidad”, explica el Dr. Herranz Larrañeta. Además, añade, la mayor información disponible y el acceso a Internet han contribuido a que cada vez más pacientes consulten por este tipo de síntomas.

La Atención Primaria identifica los casos más comunes de vértigo -sensación de giro o movimiento- y deriva a los especialistas cuando los síntomas son persistentes, se sospecha afectación neurológica o el tratamiento inicial no funciona. “La patología más frecuentemente diagnosticada en una consulta de otoneurología es el vértigo posicional paroxístico benigno, que afecta especialmente a mujeres entre los 50 y 70 años y tiene tasas de resolución que rondan el 80-95 % tras la realización de las maniobras posicionales”, señala el Dr. Herranz Larrañeta.

Además, como destaca el especialista, “equipos asociados a la Universidad de Santiago de Compostela se encuentran actualmente trabajando en modelos que combinan la inteligencia artificial y el aprendizaje automático para buscar un diagnóstico más preciso, permitiendo personalizar el tratamiento y la rehabilitación en casos de VPPB persistentes y resistentes al tratamiento convencional”.

El vértigo es cada vez más frecuente, especialmente entre personas de 50 a 70 años Dr. Jesús Herranz Larrañeta

Alergias respiratorias: un problema en aumento

En el caso de la rinitis alérgica, se trata de “un problema funcional por inflamación de la mucosa de la nariz que afecta a más del 20 % de la población gallega y puede interferir en la vida diaria y en el trabajo”, explica el Dr. Martínez Morán.

Esta reacción del sistema inmunológico frente a alérgenos del ambiente provoca síntomas similares a los de un resfriado común -picor nasal, estornudos, mucosidad acuosa o congestión- y su tratamiento es principalmente médico, con corticoides y antihistamínicos en forma de sprays nasales, mientras que la cirugía se reserva para casos en los que hay problemas estructurales.

Según el especialista, en los últimos años se ha observado un aumento de la patología alérgica ambiental en Galicia. Este incremento se relaciona con factores climáticos y ambientales —como el aumento de las temperaturas, la humedad, los ácaros del polvo, la prolongación de los periodos de polinización o la contaminación atmosférica— además de cambios en los estilos de vida. Además, “no solo hay más pacientes, sino también mayor concienciación: cada vez hay más pacientes que no se resignan a padecer los síntomas y acuden a consulta a ver cómo se puede resolver el problema”, señala.

Los avances tecnológicos han permitido diagnósticos más precisos y tratamientos menos invasivos Dr. Alejandro Martínez Morán

Trabajo multidisciplinar y atención integral

Más allá del tratamiento de patologías concretas como el vértigo o las alergias respiratorias, la otorrinolaringología moderna se caracteriza también por un enfoque cada vez más multidisciplinar. Ambos especialistas coinciden en que el trabajo en equipo es clave en otorrinolaringología. “El área de cabeza y cuello concentra estructuras complejas con funciones vitales, por lo que colaboramos estrechamente con oncología, radioterapia, neurología, pediatría, neumología y otras especialidades quirúrgicas como neurocirugía o cirugía maxilofacial”, explica el Dr. Martínez Morán. También se trabaja junto a audiólogos, logopedas y rehabilitadores, garantizando un enfoque integral que permite diagnósticos rápidos y tratamientos coordinados, haciendo que los trastornos sean más llevaderos para los pacientes.

“Hoy cualquier paciente con síntomas en oído, nariz, garganta o cuello puede acceder al especialista adecuado. Si la dolencia requiere subespecialización, será derivado al profesional correspondiente para recibir un tratamiento óptimo”, concluye el Dr. Herranz Larrañeta.