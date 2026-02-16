La obesidad afecta al corazón, pero también a muchas otras partes del cuerpo y puede generar factores de riesgo como la hipertensión o la diabetes. La especialista en cardiología, Estela Rodríguez, indica que solamente perdiendo entre un cinco y un diez por ciento de peso podemos ayudar a cuidar nuestro corazón.
CUIDAMOS TU SALUD
Cómo afecta la obesidad al corazón
