Las personas con enfermedades respiratorias, como los asmáticos y los bronquiolíticos crónicos, tienen que estar preparados para los cambios climáticos y para las temporadas de alergias que cada vez son más largas. En este sentido, el neumólogo Diego Aisa Carpio enumera algunas de las buenas prácticas que deben llevar a cabo para mejorar su calidad de vida.