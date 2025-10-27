Las personas con enfermedades respiratorias tienen que estar preparadas para afrontar los diversos cambios climáticos y hacer frente a las temporadas de alergias, que cada vez son más largas. El neumólogo Diego Aisa señala que algunos gestos como revisar los medicamentos que tomamos y evitar la contaminación y los malos hábitos son cruciales para mejorar la calidad de vida de los asmáticos o los bronquíticos crónicos.