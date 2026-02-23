Existen algunos síntomas que afectan a nuestra visión y que requieren de atención por parte de un profesional. La oftalmóloga Sara Hernández detalla que ante señales como visión nublada o borrosa, pérdida de visión total o parcial de manera brusca, visión de moscas volantes, destellos o de un telón negro es necesario una exploración médica que, en algunas ocasiones, requiere incluso de una inspección de urgencia. Además recuerda la importancia de acudir a revisiones periódicas para prevenir estos signos.
¿Cuáles son los síntomas en nuestros ojos que jamás debemos ignorar?
¿Cuáles son los síntomas en nuestros ojos que jamás debemos ignorar?
