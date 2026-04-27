El dolor lumbar es la causa más frecuente de asistencia sanitaria y de discapacidad dentro del sistema sanitario mundial. El doctor Lluís Aguilar Fernández, especialista en patología de columna, aclara la diferencia entre los dos tipos de dolores lumbares que existen y detalla los tratamientos que requiere cada uno de ellos.
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Dolor lumbar: cuándo necesita valoración quirúrgica
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