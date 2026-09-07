La cefalea es uno de los motivos de consulta más frecuentes en neurología. La doctora Dunia Mon explica que existen dos tipos de cefalea, tensional y migrañosa, y señala cómo podemos diferenciarlas.
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