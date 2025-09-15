El postparto es un período importante a la vez que bonito para las mujeres, pero también un momento emocionalmente intenso ya que, en algunas ocasiones, las madres pueden experimentar sentimientos contradictorios. La doctora María Dolores Gómez advierte de la necesidad de que las mujeres estén muy bien informadas y resalta lo esencial que se torna un buen acompañamiento familiar y profesional a lo largo de este proceso.
El postparto, una etapa tan bonita como intensa: la importancia de la información y el acompañamiento
