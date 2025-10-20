Con la llegada de la menopausia se acelera la pérdida de masa ósea en el cuerpo de las mujeres. Por ello, el sedentarismo, el consumo de alcohol, el uso de corticoides o una dieta pobre en calcio pueden contribuir a aumentar el riesgo de sufrir osteoporosis, según la ginecóloga Maite Cusidó, que detalla cómo prevenir y tratar esta enfermedad a través de sencillos hábitos.
Mujer y embarazo
Tengo menopausia, ¿qué riesgo existe de que sufra osteoporosis?
