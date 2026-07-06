Los controles ginecológicos sirven para realizar prevención y educación sexual y reproductiva. La doctora Lola Gómez Roig, especialista en Ginecología y Obstetricia, recomienda acudir al ginecólogo a partir de los 25 años.
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Estos son todos los controles ginecológicos que no deben posponerse
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