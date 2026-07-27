La menopausia es la etapa en la vida de la mujer en la que no tendremos ciclo menstrual. La doctora Esther Muñoz, especialista en Ginecología y Obstetricia, explica cuáles son los síntomas y qué tratamientos existen para ayudar a la mujer durante esta etapa.
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Menopausia: síntomas tempranos y opciones actuales de manejo
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