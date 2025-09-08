Existen falsas creencias sobre la radioterapia y la principal es que la población cree que este tipo de tratamiento actúa quemando. Sin embargo, según aclara el oncólogo Antonio L. Seral, este método se centra en la reparación celular de los pacientes, a trravés de la ruptura a nivel de cromosomas para impedir que la célula se divida. Además, es una terapia muy bien tolerada por los pacientes y con pocos efectos secundarios.
¿Cuáles son algunas de las falsas creencias sobre la radioterapia moderna?
Oncología
¿Cuáles son algunas de las falsas creencias sobre la radioterapia moderna?
