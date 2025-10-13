La forma de prevenir la formación de tumores se basa en llevar unos hábitos de vida saludable. El oncólogo Antonio L. Seral detalla que seguir una dieta sana, eliminar sustancias tóxicas y controlar la exposición al sol, sumado a conseguir un diagnóstico precoz son elementos fundamentales para prevenir el cáncer.
CUIDAMOS TU SALUD
¿Hay alguna forma de prevenir el cáncer?
Temas
Últimos vídeos
-
Oncología
¿Hay alguna forma de prevenir el cáncer?
-
Sociedad
El barranco de la Galera en Masdenverge, en Tarragona, a punto de desbordarse
-
Sociedad
La dana ‘Alice’ causa riadas e inundaciones en toda Ibiza
-
Mundo
Cientos de camiones con ayuda humanitaria comienzan a entrar en la Franja de Gaza desde Egipto