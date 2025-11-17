La radioterapia puede ser utilizada para el tratamiento de enfermedades benignas como la artrosis de rodilla, de cadera o la fascitis plantar. Tal y como explica el oncólogo Antonio L. Seral, esta técnica cuenta con un marcado papel antiinflamatorio que ayuda a disminuir la presencia de queloides. Además es reseñable su alta tasa de éxito y la ventaja de que se desarrolla en un número bajo de sesiones.
CUIDAMOS TU SALUD
¿Puede utilizarse la radioterapia para tratar otras enfermedades distintas al cáncer?
Temas
Últimos vídeos
-
Oncología
¿Puede utilizarse la radioterapia para tratar otras enfermedades distintas al cáncer?
-
Mundo
Trump: "Es posible que estemos en conversaciones con Maduro, ellos quieren hablar"
-
Sociedad
El colegio La Concepción de Ontinyent, en Valencia: una incubadora de líderes políticos empresarios y empresariales
-
Sociedad
La Aemet alerta de la llegada de aire "muy frío" que desplomará las temperaturas en España