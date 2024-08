Así es el truco de la abuela para saber si una sandía está en su punto

Llegó el verano y con él todo eso elementos con el que lo relacionamos. El calor, la playa y los días más largos ya forman parte de nuestro día a día. También las fiestas de pueblo, los viajes y el regreso por vacaciones de seres queridos han interrumpido un poco nuestra rutina.

Además de eso, nuestra alimentación también cambia. Primero, para adaptarnos al calor y, segundo, porque hay alimentos que solo podemos encontrarnos en esta época del año. Uno de estos alimentos es la sandía, que ocupa un lugar privilegiado entre las frutas de temporada más deseadas.

Sin embargo, si un problema tiene la sandía es que en muchas ocasiones se vende totalmente cerrada y no sabemos el estado del interior. Si alguna vez has visitado el supermercado con tus mayores, habrás visto que tienen un ojo inequívoco para saber si una sandía está buena, pero... ¿Cómo lo saben?

El sonido

Quizá sea el truco más utilizado a la hora de elegir una sandía: dar unos golpecitos a la pieza con la yema de los dedos o la palma de la mano. Esto se hace para conocer el nivel de maduración: si suena "hueco" y con una ligera resonancia significa que tiene una gran cantidad de agua, por lo que está en un momento bueno de su maduración.

El peso

El peso de la sandía en relación al tamaño de la pieza nos da pistas sobre su maduración / LI

Sopesa la sandía con las manos para elegir una sandía: si al cogerla parece pesar más en relación a su tamaño significa que contiene una gran cantidad de agua, por lo que también estará lo suficientemente madura.

El color

El color de la sandía, una de las grandes pistas para saber si está en su punto / LI

Quizá no eres del todo bueno/a sopesando o "escuchando" sandías, pero no pasa nada; también puedes averiguar si está madura gracias al color de su cáscara. Todas las sandías tienen una mancha justamente en el lugar donde la fruta estaba apoyada sobre el suelo durante su crecimiento en la planta (por lo que esta zona de su piel no ha tenido contacto con el sol, como el resto de la cáscara). Si la sandía está madura, la mancha será de color amarillento. En cambio, si es blanca o tirando a verde, significa que ha madurado en cámara y se cortó de la planta antes de tiempo (por lo que estará insípida). Si la mancha es anaranjada la sandía empezará a estar demasiado madura o "pasada".