Apnea del sueño: por qué deberías preocuparte de los ronquidos, que pueden ser mortales

El Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño (SAOS) es una enfermedad que consiste en la aparición de episodios repetidos de pausas respiratorias durante el sueño, las apneas, normalmente superiores a los 10 segundos.

La causa principal de obstrucción es el colapso de las paredes de la vía aérea superior, que causa presión de la vía aérea durante el sueño y falta de aporte de oxígeno a los pulmones y el propio cerebro. El órgano superior reacciona despertando al paciente constantemente.

Afecta a un poco más de un 25% de la población, y condiciona muy negativamente la calidad de vida de aquellos que lo padecen.

Como explica a este portal el profesor Federico Hernández Alfaro, cirujano maxilofacial y director del Instituto Maxilofacial “no solo afecta a su descanso durante la noche, sino también a la actividad diaria, que va acompañada de somnolencia y fatiga crónica”.

Perder peso, no fumar o evitar el alcohol es fundamental para dejar de roncar. / Stefamerpik. Freepik

“Más grave aún, la apnea del sueño provoca la reducción de oxígeno que transporta la sangre, produciendo:

Hipertensión arterial

Enfermedad cardiovascular

Alteraciones metabólicas y hormonales

Incremento del riesgo de accidentes.

En casos extremos puede conllevar incluso a la muerte”.

¿Cómo sé si tengo apnea del sueño?

La manera más sencilla de detectar un problema de apnea del sueño es monitorizar la presencia de dos de los siguientes síntomas:

Un ronquido irregular, fuerte e interrumpid o, acompañado de apneas durante el sueño.

o, acompañado de apneas durante el sueño. Cansancio durante el día.

durante el día. Fatiga crónica.

“Los signos de la apnea del sueño son más evidentes en pacientes de más edad, pero es importante combatirlos cuando aún se es joven para evitar mayores consecuencias”, indica profesor catedrático de la Universidad Internacional de Cataluña.

Estas son las principales causas que nos hacen roncar. / Adobe Stock.

¿Cómo es el diagnóstico de la apnea del sueño?

El diagnóstico de la apnea del sueño se realiza mediante una prueba llamada polisomnografía, que se encarga de monitorizar mediante dispositivos especiales diversas variables durante el sueño.

“Entregamos a los pacientes un aparatito que se llevan consigo , duermen con él, y después nos lo envían de vuelta para analizar sus resultados. Esta prueba la realiza el equipo de Neurofisiología ".

, duermen con él, y después nos lo envían de vuelta para analizar sus resultados. Esta prueba ". "Por ello, los cirujanos maxilofaciales, tratándose de una enfermedad multidisciplinar, deben coordinarse entre todo el equipo de especialistas, neumólogos, neurofisiólogos y otorrinolaringólogos”.

Tratamientos

Habitualmente, se describen cuatro niveles de actuación en el tratamiento del Síndrome de Apnea Obstructiva del Sueño:

Pérdida de peso.

CPAP (dispositivo que se usa para mantener las vías respiratorias abiertas al dormir).

Férulas de avance mandibular.

Cirugía Ortognática.

El doctor Hernández Alfaro indica que “la pérdida de peso se aconseja en todos los casos donde el paciente presente sobrepeso, ya que ayudará en cierta medida a paliar el problema. El uso de férulas dentales es efectivo únicamente cuando el problema es muy leve”.

Para pacientes con apneas del sueño moderadas a graves, y que presenten deformidades dentofaciales hay una solución más definitiva.

“Gracias a nuestra labor de investigación científica, junto a otros equipos de investigación a nivel mundial, hemos podido demostrar que el único tratamiento potencialmente curativo para la apnea del sueño es la cirugía ortognática, el adelanto de los huesos de la cara que estrechan la vía aérea”.

Los casos de apnea obstructiva del sueño se han duplicado en la última década. / Rawpixel. Freepik.

Este procedimiento logra maximizar la función respiratoria y conseguir que los pacientes se desconecten de la CPAP, un dispositivo paliativo que funciona a base de Presión Positiva Continuada de la Vía Aérea.

La cirugía ortognática se indica para pacientes diagnosticados con apnea del sueño moderada a grave y que presenten deformidad dentofacial.

Este trastorno es más común en los hombres que en las mujeres, por lo que ellos deben estar especialmente alerta. También tienen más riesgo las personas mayores, independientemente de su sexo, o las personas con sobrepeso.

Para casos muy leves de apnea del sueño se aconseja dispositivos bucales, pero ¡cuidado! porque hay que tener en cuenta que “el uso prolongado de estas férulas podría provocar alteraciones en la forma de morder y deterioro de la articulación temporomandibular”.