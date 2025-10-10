¿Por qué algunas personas piensan que ir a terapia solo es "para quienes tiene un problema grave"?

El 51 % de los españoles siguen percibiendo la salud mental como una debilidad. Durante décadas, hablar de salud mental se ha asociado a fragilidad, desequilibrio o incluso a “no poder con la vida”.

En generaciones adultas, todavía pesa el aprendizaje cultural acerca de que mostrar emociones es signo de debilidad y que los problemas deben resolverse en silencio, pero como explica Francisco Rivera, psicólogo y Manager Clínico de Unobravo, "esta herencia social hace que muchas personas no identifiquen la terapia como una herramienta de crecimiento, sino como un último recurso. Afortunadamente, esta percepción está cambiando, pero aún necesitamos tiempo y educación emocional para que pedir ayuda se vea como un acto de responsabilidad y fortaleza".

Sin embargo, según el mismo estudio, los jóvenes de 20 a 24 años tienen una visión más positiva sobre la salud mental. "Las redes sociales, los medios y los referentes públicos han contribuido a abrir la conversación. Además, existe una mayor conciencia del autocuidado y del bienestar integral", señala el especialista. "Esta generación no solo busca rendimiento o éxito, sino también equilibrio y sentido. Han entendido que la salud mental no es algo que se “cura”, sino algo que se cuida y se trabaja día a día, y ese cambio de paradigma es fundamental".

Las consultas del psicólogo son muy importantes para prevenir suicidios / Foto de Timur Weber: https://www.pexels.com/es-es/foto/mujer-joven-acostado-sofa-8560205/

El trabajo, ¿sinónimo de malestar psicológico?

Uno de los hallazgos más relevantes es que el 35% de los españoles ve al trabajo como una de las principales fuentes de malestar psicológico. Rivera lo achaca a que la flexibilidad, la conciliación y la prevención del estrés "deben ser prioridades reales, no solo discursivas". Por eso, es fundamental "cuidar el bienestar psicológico" y no verlo como "coste, sino una inversión directa en productividad, retención de talento y cohesión de equipo".

Otro de los aspectos que merman la salud mental es la falta de propósito vital. "La sensación de vacío o de no tener un propósito puede generar una forma muy sutil de sufrimiento. No siempre se traduce en tristeza visible, pero sí en apatía, desmotivación o en la sensación de que los días pesan", aclara. No obstante, solo el 10 % de los españoles acude a terapia y un 30 % nunca ha considerado acudir a la consulta de un psicólogo. Rivera matiza que hay tres barreras que explican este porcentaje:

La económica, la temporal y la cultural. La terapia todavía se percibe como algo costoso, para “quienes tienen un problema grave”, o como un lujo. Pero el obstáculo más profundo sigue siendo el miedo al juicio: el temor a que acudir a terapia implique “no estar bien”. Por eso, es fundamental seguir visibilizando que la terapia es una herramienta preventiva y de autoconocimiento, no solo de crisis.

La COVID-19 cambió nuestra visión de la salud mental

La pandemia fue un punto de inflexión. "Por primera vez, la vulnerabilidad emocional se vivió de manera colectiva, y eso cambió la forma en que entendemos el bienestar. Creo que, a largo plazo, veremos una normalización más profunda del cuidado psicológico y un aumento sostenido en la demanda de terapia, especialmente online. También ha dejado una huella de conciencia: hemos aprendido que la salud mental no es un lujo, sino una necesidad básica", recalca el psicólogo.